انتبه لهذه المضاعفات الصحية.. ما الذي يزيد من خطر إعادة العدوى بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل أنا معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى؟ هل عدوى الفيروس التاجي تهديد حقيقي؟ دعنا نفضح زيف كل استفسار لا يتيح لك الهدوء حتى بعد إصابتك بـ كوفيد-19.

كشفت دراسة جديدة أن الشخص المصاب بـ Covid-19 أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى، وقال الأطباء، إن ضعف المناعة لدى بعض الأشخاص بعد أول حلقة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى، وفقا لموقع "thehealthsite".

لكن ما الذي يزيد من خطر إعادة العدوى بفيروس كورونا؟

في حين أن الانخفاض في مستويات الأجسام المضادة ضد فيروس SARS-CoV-2 بعد أول مواجهة مع الفيروس قد يزيد من خطر الإصابة مرة أخرى، أشار البحث المنشور في مجلة BMJ Case Reports ، إلى أن العدوى الشديدة لأول مرة قد يتبعها أعراض أخف مرة ثانية.

ووصف مؤلفو كلية الطب بجامعة ييل في الولايات المتحدة حالة رجل في الأربعينيات من عمره نُقل إلى المستشفى مصابًا بعدوى خفيفة من COVID-19 بعد أربعة أشهر من نوبة أولية من المرض الشديد في أبريل 2020، وعندما استقرت حالته، قالوا إنه خرج إلى منشأة رعاية لإعادة التأهيل.

هل أنت في خطر أيضا؟.. الأمراض التي تزيد من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا

لذلك، أنت تعلم الآن أنه على الرغم من إصابتك بفيروس كورونا، إلا أن هناك فرصًا كبيرة في التعرض لهجوم الفيروس مرة أخرى، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن هناك بعض الأمراض التي يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بفيروس كورونا مرة أخرى، فيما يلي بعض منهم:

1- مرض السكري

نعم، يمكن أن يضاعف مرض السكري فرصتك في إعادة الإصابة بفيروس كورونا.

2- مشاكل الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية مرة أخرى مرضًا آخر من هذا القبيل يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا.

3- السمنة

السمنة لها العديد من المضاعفات الصحية، يمكن أن تزيد أيضًا من فرص إصابتك بفيروس كورونا مرة أخرى.

4- العمر

يمكن لفيروس كورونا أن يهاجم الجميع بغض النظر عن أعمارهم، ولكن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية - يتمتع الشخص الأكبر سنًا بفرص أكبر لإعادة الإصابة بالفيروس التاجي، لماذا؟ تنخفض مناعتك مع تقدم العمر وبالتالي تصبح عرضة لإعادة العدوى.

5- أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

يهاجم فيروس كورونا أعضاء الجهاز التنفسي، وبالتالي ليس من المستغرب أن يكون لدى الشخص الذي يعاني من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة فرصا أكبر للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا.

أعراض عودة الإصابة بفيروس كورونا

وفقًا لخبراء الصحة، فإن الشخص الذي يعاني من إعادة الإصابة بفيروس كورونا قد يواجه ما يلي:

صعوبة في التنفس.

ألمًا عضليًا غير مبرر.

وفقًا للمؤلفين، قد يصاب المرضى الذين يعانون من العدوى مرة أخرى بفشل تنفسي معين.

وقال الخبراء إن أحد الأشخاص الذين تم إدخالهم بأعراض إعادة العدوى بفيروس كورونا، كان يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب ترقق الدم والذي يرجع بشكل أساسي إلى الأدوية المختلفة المستخدمة في علاج كوفيد- 19.

ما أسباب الأعراض في الهجوم الثاني للفيروس؟

قال خبراء الصحة، بعد أخذ مثال أحد المرضى الذين كانوا يعانون من عدوى فيروس كورونا مرة أخرى: "نعتقد أن الأعراض الأكثر اعتدالًا في المرة الثانية يمكن أن تكون بسبب المناعة المتبقية من العدوى الشديدة الأولى".

أشار المؤلفون في التقرير إلى أن "دور وجود أو عدم وجود الأجسام المضادة بعد الإصابة الأولية في الناجين من الإصابة الأولى من كوفيد-19 ودورها في التخفيف من خطر الإصابة مرة أخرى بفيروس سارس كوف-2 غير محدد بوضوح".

ويعتقدون أنه من المعقول أن يؤدي تراجع المناعة أو غياب الأجسام المضادة بعد الإصابة الأولى من عدوى السارس- CoV-2 ، إلى جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى.

وأشار المؤلفون إلى أن "الملاحظات المستقبلية ستلقي بالتأكيد مزيدًا من الضوء على هذا الأمر إذا كانت هذه الفرضية صحيحة".