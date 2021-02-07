أضرار استخدام الفلفل الأسود: قد يصل إلى الرئتين ويسبب الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يكاد يكون الفلفل الأسود، من المواد الغذائية الأساسية المستخدمة في الكثير من الأطعمة، إذ يعطي مذاقا ونكهة خاصة عند استخدامه عند تحضير أكلات متعددة ومختلفة، وعلى جانب آخر، قد يؤدي الاستخدام المستمر والشره للفلفل الأسود، إلى تعرض متناوليه للعديد من المشكلات الصحية، التي قد تتضاعف أعراضها وتُحدث العديد من المضاعفات.

أضرار استخدام الفلفل الأسود

وشرح الدكتور حسن حسونة استشاري التغذية، خلال حديثه لـ«هن»، أضرار الاستخدام المستمر للفلفل الأسود:

- يُحدث حروقا في المعدة.

- يمكن وصوله بكميات كبيرة إلى الرئتين ما يؤدي إلى الوفاة.

- قد يسبب الفلفل الأسود المطحون إحساسا حارقا في العين إذا وصل إليها عن طريق الخطأ.

- قد يسبب الفلفل الأسود بعض التهيجات للحامل.

- قد يسبب بعض أنواع الحساسية للأمهات المرضعات.

- استنشاقه عن طريق الأنف قد يؤدي إلى الإصابة بالسعال.

- في حال زيدة الكمية عن الكميات المعتادة يُحدث قرح في المعدة.

- يسبب التهابات للقولون.

- التأثير على عملية التمثيل الغذائي للحوامل.

ما هو الفلفل الأسود؟

الفلفل الأسود هو عبارة عن ثمرة مزهرة تأتي ضمن عائلة Piperaceae، حيث تعود أصوله إلى الهند لكن تلك الثمرات تجري زرعها في معظم المناطق الاستوائية على التقريب، إذ تصدر فيتنام، معظم الكميات منه، بإجمالي 35% من المخزون العالمي، تليها الهند والبرازيل والصين وسيرلانكا.

ويعتبر الفلفل الأسود، من أكثر التوابل تداولًا في جميع أنحاء العالم، حيث يشكل 20% من إجمالي تجارة التوابل في العالم، وتتكلف تجارته مليارات الدولارات على مستوى العالم.

ويمكن أن تتحلل ثمرات Piperaceae عند تعرضها للحرارة والهواء والضوء، لذا يجب تخزين حبوب الفلفل والفلفل المطحون بشكل صحيح أو استخدامها سريعا.