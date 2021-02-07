بعد إلغاء زواجها.. سالي عبدالسلام تعلن إصابتها في عينيها: وقفت تصوير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام، تريندات البحث، على مدار الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلنت قصة فسخ خطوبتها قبل الزواج خلال الفترة الحالية.

وخلال حديثها مع برنامج «قصة حقيقية» المعروض على شاشة التليفزيون المصري، كشفت الإعلامية، عن أنها كانت تقوم بتصوير معظم حلقات برنامجها وهي في حالة نفسية صعبة، قائلة: «أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني عشمت نفسي أوي، مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا ماخترتش عادي، أنه شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب بسمعها كتير».

سالي عبدالسلام تعلن إصابتها في عينيها

ومؤخرا، نشرت الإعلامية صورة مقربة لإحدى عينيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكشفت خلالها عن تواجد مجموعة الدمامل بها، قائلة: «زي ما اتفقنا هنزل الحلو والوحش، وقرار في حياتي خلاص مش هاخد السوشيال ميديا في الحلو بس، لأول مرة في حياتي أوقف تصوير بسبب 3 دمامل في عيني».

واستكملت الإعلامية، قائلة: «مش عارفة أفتح عيني منه، بعد ما جيت وقاوحت وقلت هصور ونجرب، مقدرتش أكمل، الحمد لله في كل ضراء وسراء يا الله.. الحمدلله رضا، معرفش هتخف في أد إيه، هتحتاج أي تدخل غير العلاج ولا لا، هنرجع في أد إيه.. معرفش بس الحمد لله إدعولي.. أنا بدعي لأي حد يأمنلي أدعيله».

وسرعان ما تلقت الإعلامية، العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل من قبل متابعيها، فجاء من بين التعليقات: «ربنا يشفيكي، ألف مليون سلامة، ربنا يخفف عنك».