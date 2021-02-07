محطات في حياة ملكة جمال لبنان نادين نجيم: صاحبة أجمل وجه بالصين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية وملكة جمال لبنان، نادين نجيم بعيد ميلادها الـ37، إذ تعد واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في لبنان، والتي تستقبل عاما جديدا من حياتها بعد آخر، شهد أياما قاسية.

نادين نجيم تصاب في انفجار مرفأ بيروت

خلال أغسطس من العام الماضي، بينما هي تجلس بهدور واسترخاء داخل منزلها، الذي يقع بالقرب من مرفأ بيروت، بوغتت الفنانة اللبنانية بانفجار قوي في مرفأ بيروت هز العاصمة اللبنانية ودمر عدد كبير من منازلها، منها منزل نادين نجيم، التي تعرضت لإصابة خطيرة بوجهها، إذ خضعت لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات بأحد مستشفيات لبنان.

الفنانة اللبنانية تركت منزلها حافية القدمين

كشفت نادين نجيم، مسبقا تفاصيل ما تعرضت له خلال وقوع انفجار مرفأ بيروت الضخم، موضحة أنها تركت منزلها حافية القدمين، ونزلت 22 طابقا كي تتمكن من الذهاب للمستشفى، إذ كانت الطرقات مليئة بالجرحى والمصابين.

أبرز المعلومات عن نادين نجيم

- من مواليد 7 فبراير عام 1984، أي تبلغ من العمر 37 عاما.

- في أغسطس الماضي، تعرضت لإصابات بالغة في وجهها جراء حدوث انفجار مرفأ بيروت.

- فازت بقلب جمال لبنان عام 2004.

- شاركت في العديد من مسابقات الجمال العالمية، وحصلت على لقب أجمل وجه في الصين عام 2007.

- بعد انتهاء المسابقات وحصولها على اللقب بدأت العمل في مجال تقديم البرامج التليفزيونية.

- انتقلت فيما بعد لمجال التمثيل.

- عملت كمذيعة وعارضة أزياء.

- بدأت العمل في مجال الأزياء خلال عامها الـ16.

- تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

- هي مسيحية نسبة لوالدها الذي كان يعمل خياطا رجاليا، بينما والدتها مسلمة الديانة.

- بدأت في مجال الموديلنج منذ كان عمرها 16 سنة.

- تحرص خلال كل عام على المشاركة الدرامية في مسلسل، فضلا عن مشاركتها في مجموعة من الأفلام اللبنانية.

- في عام 2012 تزوجت من المهندس ورجل الأعمال هادي أسمر بعد قصة حب دامت لشهور.

- انفصلت نادين عن زوجها بشكل ودي عام 2019.