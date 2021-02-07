نصائح لمرضى السرطان للوقاية من فيروس كورونا: نوم ومنطقة تعقيم

القاهرة - سمر حسين - صحة

صنفت منظمة الصحة العالمية، منذ بداية جائحة كورونا، بعض الأشخاص على أنهم الأكثر تعرضا لمضاعفات المرض، والتي قد تصل إلى الوفاة، وهناك بعض النصائح التي يجب على مريض السرطان، اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، منها كما ذكرها موقع health line.

نصائح لحماية مرضى السرطان من فيروس كورونا

البقاء في المنزل

لتجنب التقاط المرض، على مريض السرطان البقاء في المنزل قدر الإمكان لأنه أكثر عرضة لالتقاط العدوى من غيره.

تجنب الأسطح الملوثة

الابتعاد عن المصافحة باليد وغسل اليدين بالصابون، ويعد الاتصال بالأسطح الملوثة أكثر الطرق شيوعا للاصابة بالفيروس.

تخصيص منطقة تعقيم

لابد من تخصيص مكان داخل المنزل لتغيير الملابس والأحذية.

ارتداء الكمامة

من أهم الأشياء التي يجب الحرص عليها، ارتداء الكمامة بشكل دائم للوقاية من الفيروس ومنع التقاط العدوى.

نظام غذائي صحي

تعمل المناعة على مقاومة الفيروس، لذلك يجب تعزيز المناعة من خلال تناول الفيتامينات والمعادن والبروتينات والأطعمة المغذية.

النوم

يحتاج الجسم إلى عدد ساعات نوم معينة للحفاظ على قوة الجهاز المناعي ليتمكن من مقاومة الأمراض، فالبالغين يجب أن يحصلوا على 8 ساعات من النوم بالمتوسط.

منع الزوار

خلال أزمة وباء كورونا يجب الحرص على منع الزيارات للحد من التواصل مع أشخاص يحتمل حملهم للعدوى.

اختبار كورونا

يجب أن يخضع مريض السرطان لاختبار كورونا من وقت لآخر، حتى يجري اكتشاف الاصابة في بداياتها عند حدوثها، مما يمنح المريض فرصة أكبر للشفاء.