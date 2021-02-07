دراسة تكشف علاقة تغير المناخ وظهور كورونا.. ما علاقة الخفافيش بالأمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة، قام بها علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، عبر الخفافيش، موضحة أن عدد عائلة الفيروسات التاجية الموجودة في منطقة ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثراء أنواع الخفافيش المحلية.

وقالت الدراسة، إن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدت إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، حيث عثر العلماء على أن تغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، غير التكوين النباتي والموائل الطبيعية لهذه الحيوانات.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science of The Total Environment ، إلى أن مقاطعة يونان جنوب الصين والمناطق المجاورة في ميانمار ولاوس تشكل نقطة ساخنة عالمية لزيادة ثراء الخفافيش بسبب تغير المناخ.

ووفقًا للعلماء، فإن هذه المنطقة تتزامن مع الأصل المحتمل للفيروسين اللذين تحملهما الخفافيش - SARS-CoV-1 و SARS-CoV-2، كما قالوا إنه مع زيادة ثراء الأنواع، قالوا إنه قد يكون هناك زيادة في احتمال أن يكون فيروس كورونا (CoV) ذو الخصائص الضارة لحياة الإنسان "موجودًا أو ينتقل أو يتطور في المنطقة".

كتب العلماء في الدراسة: "ثراء الأنواع، بدوره، يتأثر بتغير المناخ، الذي يدفع التوزيعات الجغرافية للأنواع عن طريق تغيير ملاءمة الموائل البيئية، وإجبار الأنواع على الاختفاء من بعض المناطق مع السماح لها بالتوسع في مناطق أخرى".

وقالوا إن البؤرة العالمية الساخنة لزيادة ثراء الخفافيش بسبب تغير المناخ في المنطقة ربما كانت هي الأصل المحتمل للأسلاف التي تنقلها الخفافيش لفيروس كورونا الجديد وفيروس السارس، مشيرين إلى أن ذلك يجعل هناك رابطًا بين تغير المناخ وظهور الفيروسين.

وفقًا للعلماء، شهدت مناطق حول وسط إفريقيا، العديد من البقع المتناثرة في أمريكا الوسطى والجنوبية، و"بشكل ملحوظ مجموعة مكانية كبيرة تقع في مقاطعة يونان الصينية الجنوبية والمناطق المجاورة في ميانمار ولاوس" زيادات كبيرة في ثراء أنواع الخفافيش بسبب تحولات النطاق المدفوعة بتغير المناخ خلال القرن الماضي.

وقالوا إنه في أجزاء من ميانمار ولاوس كانت هناك زيادة تقديرية مدفوعة بتغير المناخ بنحو 40 نوعًا من الخفافيش.

كيف يؤثر تغير المناخ على أعداد الخفافيش؟

قال العلماء إن هذا يتوافق مع ارتفاع في العدد المحلي لفيروسات كورونا التي تنقلها الخفافيش بترتيب ما يقرب من 100 فيروس، بالنظر إلى أن كل نوع من أنواع الخفافيش يحمل حوالي 2.67 CoV في المتوسط.

كتبوا في الدراسة: "بالنظر إلى الاحتمالية التي أثارها تحليلنا بأن انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ربما كانت عاملاً مساهماً في تفشي SARS-CoV-1 و SARS-CoV-2 ، فإننا نكرر الدعوات للتخفيف الحاسم من تغير المناخ، بما في ذلك كجزء من Covid-19 برامج الانتعاش الاقتصادي".

وتعليقًا على النتائج، قال بول فالديز- أستاذ الجغرافيا الفيزيائية بجامعة بريستول في المملكة المتحدة: "ربما لعب فقدان الموائل دورًا أكبر بكثير في تغير التنوع البيولوجي من أي تأثير ضئيل لتغير المناخ وهذا غير مدرج في نموذج."

خطر حدوث فيروسات جديدة من الحيوانات

يعتقد فالديز، الذي لم يشارك في الدراسة، أنه من السابق لأوانه الاستنتاج من البيانات المتاحة أن تغير المناخ أثر في ظهور فيروس كورونا الجديد.

وافقته كيت جونز، أستاذة البيئة والتنوع البيولوجي في جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة، التي قالت إن خطر قفز فيروسات جديدة من الحيوانات هو تفاعل معقد ليس فقط لخطر بيئي ولكن تعرض الإنسان لهشاشة.

وأضافت: "قد يتضح أن الزيادات في عدد السكان، وحركة البشر، وتدهور البيئات الطبيعية من خلال التوسع الزراعي، لها دور أكثر أهمية في فهم عملية انتشار السارس- CoV-2".