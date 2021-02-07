يضر بصحتك.. علامة تحذيرية تدل على تناولك الكثير من فيتامينD

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد التأكد من زيادة مستويات فيتامين (د) لدينا خلال هذه الأشهر الصعبة في ظل جائحة "كوفيد-19"، اختيارا حكيما.

ويعد فيتامين (د) أساسيا بشكل خاص خلال أشهر الشتاء الباردة والمظلمة. ولكن، كما هو الحال مع معظم الأشياء، فإن تناول الكثير من أي شيء يمكن أن يكون في الواقع أكثر ضررا على صحتك، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

ووفقا لـ"مايو كلينك"، فإن التبول المتكرر هو أحد النتائج الرئيسية لفيتامين (د) "السمية".

ويُعرف فيتامين (د) بأنه قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أنه لا يمكن إفرازه عن طريق التبول. وإذا كنت تأخذ الكثير، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتفاظ الدم بالكالسيوم، ما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فرط كالسيوم الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى كثرة التبول.

وظهر الدكتور مايكل موسلي، في برنامج Good Morning مؤخرا، وقال: "أنا آخذ 25 ميكروجراما أي ما يعادل 1000 وحدة دولية، لذا أود أن أقول إن أخذ 3000 ليس ضروريا وليس فكرة جيدة. ومن المحتمل أن ينتج هذا بولا مزعجا، لأن الكثير من الفيتامينات الزائدة تُفرز للتو".