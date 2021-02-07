مكياج عيون صارخ من سامر خزامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 12:34 مساءً - لا يزال مكياج العيون الصارخ الموضة الأبرز خلال الوقت الحالي، بعدما احتلّ مساحة كبيرة في عالم المكياج خلال العام الفائت. فإذا كنت تميلين الى أساليب مكياج العيون الصارخ، استوحي أجمل الأفكار من خبير المكياج اللبناني سامر خزامي.



مكياج عيون بنفسجي صارخ

مكياج عيون بنفسجي صارخ



من المعروف أن البنفسجي هو لون رائج جداً في عالم المكياج، وقد أصبح أحد ألوان المكياج الأحب بالنسبة الى الكثير من خبراء المكياج. وقد اعتمده سامر خزامي بأسلوب أنثوي جريء، حيث ظلل كامل العين به بأسلوب مكثف، مستخدماً الكحل الأسود داخل العين وعلى خطي الرموش العلوية والسفلية، الى جانب الروج باللون البنفسجي الداكن.

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مكياج عيون غليتر جريء

مكياج عيون غليتر جريء



لقد أخذ المكياج الغليتر البارز الحيّز الأكبر ضمن صيحات المكياج خلال 2020، حيث كان الطريقة الأمثل لمنح المرأة إطلالة لافتة وجذابة رغم ارتداء الكمامة. وها هو يستمر ليكون من أبرز صيحات المكياج في 2021. وقد اعتمده خبير المكياج سامر خزامي متعدد الألوان وصارخاً ليجعل عين المرأة محط الأنظار، حيث استخدم الغليتر بالألوان الصارخة المتلألئة كالبرتقالي والأصفر والزهري، الى جانب ظل العين الزهري على الجفن الثابت وتحت العين، وتظليل خط الرمش العلوي بالظل الداكن.

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أبرز خطوط مكياج سامر خزامي

مكياج سامر خزامي



- بشرة مصقولة: البشرة المصقولة هي أبرز خطوط مكياج سامر خزامى، فهو يعمل على تسليط الضوء على ملامح الوجه ونحتها بطريقة جذابة جداً وبأسلوب محترف. وغالباً ما يستخدم الدرجات الوردية الناعمة المتناغمة مع لون البشرة، وذلك لتجنب المبالغة والحصول على تغطية بشرة طبيعية لا تشوبها شائبة. كما يتقن سامر خزامى تقنية الكونتور والهايلايت، حيث يعمل من خلالها على إبراز تقاسيم وجه المرأة بأسلوب جذاب جداً.

- مكياج عيون بألوان غير تقليدية: يتفنن سامر خزامى في مزج ظلال العيون بألوانها الصارخة، ودمجها بأسلوب جريء يجعل مظهر العين لافتاً جداً، الى جانب الغليتر واللمسة اللامعة التي يتميز بها. فنراه يدمج بين ظلال العيون باللونين الأحمر والأصفر، أو البنفسجي والخمري، أو الذهبي والبرتقالي... معززة برموش اصطناعية طويلة وكثيفة، الى جانب مكياج العيون بتدرجات البنفسجي أو البرتقالي على سبيل المثال.

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