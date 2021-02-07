وصفات تطويل وتكثيف الرموش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 12:34 مساءً - تطويل الرموش غاية تسعى لها الفتيات لما للرموش الطويلة من جمال وجاذبية، ولكن قد تقع بعضهنّ ببعض العادات السيئة والتي تحول دول تطويل الرموش، لذا سنعرض لكِ أبرز هذه العادات فتجنبيها:





وصفات طبيعية لـ تطويل الرموش :

وصفة حليب جوز الهند

وصفة حليب جوز الهند



طريقة الاستخدام:

ضعي حليب جوز الهند على الرموش بفرشة الماسكرا أو بقطنة.

اتركي المكون على الأقل 10 دقائق.

اشطفي عينيك جيدًا.

يفضل الاستمرار على هذه الوصفة شهرًا على الأقل.







وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش



وصفة زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

قومي بخلط زيت الزيتون بفيتامين E وحمض الأوليك الذي يغذي ويضاعف حجم الرموش، ويترك لليلة.

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وصفة البيض و زيت الزيتون

وصفة البيض



طريقة الاستخدام:

استخدمي بياض بيضة واخلطيها بزيت زيتون بكميات متساوية.

ضعي الخليط على رموشك من الليل حتى الصباح، ثم اغسليها وكرريها عند الحاجة.

عادات سيئة تضر بالعنين وتحول دول تطويل الرموش :

- حك العين: اعلمي عزيزتي أن كثرة حك العين باليد، تؤدي إلى تساقط الرموش وتكسيرها، كما أن اليد قد تكون غير نظيفة فتؤذي منطقة العين.

- التعرض للشمس: كثرة التعرض للشمس، يؤدي إلى ضعف الرموش، وبالتالي تساقطها؛ فالرموش شبيهة للشعر، لا بد من الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة.

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