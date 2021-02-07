إطلالات كاجوال من كارمن سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 12:34 مساءً - تُعَدُّ المطربة المصرية، كارمن سليمان، مصدر إلهام مثالي لإطلالات الفتيات الشابات، ولأنها تحرص على أناقتها بشكل كبير وتحرص على مشاركتها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فإننا نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٤ ملايين و٦٠٠ ألف شخص، فلا تترددن في اعتمادها لمظهركن.



إطلالات عملية ناعمة

إطلالات عملية ناعمة



في حال كنت تبحثين عن إطلالات مميزة تنسقينها في مظهرك العملي، فبإمكانك الظهور بعدة خيارات مستوحاة من كارمن سليمان؛ حيث تأنقت بقميص أبيض عصري مع بنطال من الجينز وحذاء بكعب أسود للوك منسق بألوان حيادية، وأطلت في الخيار الثاني بقميص أنثوي أبيض مع بنطال من الجينز عالي الخصر، وأكملت الإطلالة بأقراط دائرية ضخمة وساعة فضية، إلى جانب تسريحة الشعر المرفوع من المنتصف، وفي إطلالة أنثوية ظهرت ببلوزة فوشيا مصممة بأكمام واسعة مع بنطال من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحزام أسود من علامة لويس فيتون وحقيبة وحذاء باللون الأسود أيضًا، وفي خيار عصري ارتدَتْ بنطالًا وبليزر واسعين باللون الأزرق المطبع بالأبيض والذهبي مع قميص أبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات عصرية.

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خيارات شتوية من كارمن سليمان

خيارات شتوية من كارمن سليمان



لأناقة كاجوال مناسبة لفصل الشتاء الحالي، نسقت كارمن سليمان بنطالًا من الجينز الأسود مع بلوزة باللون البيج مصممة بأكمام عصرية منفوخة، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الداكن، واختارت في الإطلالة الثانية بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف من الجينز المزين بالفرو الأبيض، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل ومموج على أحد الجانبين، كما تألقت ببنطال أسود مع بلوزة من الصوف الأبيض المزين بطبعات حمار الوحش باللون الأسود مع حذاء رياضي أبيض.

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كارمن سليمان بإطلالات كاجوال شبابية



لمظهر يومي مناسب للشابات، يمكن لكارمن سليمان أن تلهمك بعدة خيارات شبابية مريحة وأنيقة؛ حيث أطلت ببنطال الجينز ذي الخصر العالي مع بلوزة بيضاء ومعطف أبيض مصمم بطبعات لامعة وأنيقة، وسرحت شعرها بشكل مموج على أحد الجانبين لتُبرز جمالها، ولإطلالة مناسبة للتجمعات البسيطة ظهرت ببلوزة زرقاء مخططة بالأبيض بشكل طولي ونحيل مع كم واحد منفوخ مع بنطال أبيض، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل للخلف، مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي مظهر مناسب للحفلات البسيطة ارتدَتْ بنطالًا أسود واسعًا مع بلوزة بنفسجية منقطة بالأسود، وتميَّز التصميم بأكمام شفافة.

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