كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 12:34 مساءً - موضة الشتاء كانت حافلة بالتصاميم الأنيقة واللافتة، وكانت أبرزها تصاميم المعاطف التي احتضنها معظم مجموعات الدور العالمية، بأقمشة وألوان متنوّعة تُرضي مختلف الأذواق. بعض المعاطف جاءت بتصميم كلاسيكي، فيما البعض الآخر حمل الكثير من الجرأة والتجدّد.

ومع اقتراب يوم الحب، نسلّط الضوء معاً على أجمل معاطف باللون الأحمر موضة شتاء 2021، لتختاري منها التصميم الذي يناسبك.

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Preen by Thornton Bregazzi



معاطف باللون الأحمر بأقمشة مختلفة



رأينا المعطف الأحمر في الكثير من العروض، وقد تمّت حياكته بأقمشة مختلفة، فبعض الدور حافظت على القماش التقليدية للمعطف والذي يؤمن الدفء لمن ترتديه، فيما دور أخرى أرادت أن تتميّز في قماش المعطف فلجأة إلى الجلد، اللامع في بعض الأحيان كما ظهر في عرض برين باي ثورنتون برغازي، او من الصوف الخالص كالذي قدّمته دار ميو ميو.

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miu miu



أما بالنسبة إلى قصّة المعطف، فلم يقدّمه كل المصمّمين بأسلوب تقليدي تعوّدنا عليه، كالمعطف المزيّن بالأزرار من مايكل كورس، بل رأيناه كالفستان في عرض موغلر وعرض جيفنشي، أو كتصميم العباية في عرض فالنتينو.

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كيف ترتدين المعطف الأحمر

Valentino



اللون الأحمر بطبيعته هو لون جريء ولافت، تتردّد بعض السيدات في اختياره لأزيائهن. فما بالك إذا كان الزيّ الأحمر معطفاً طويلاً يطغى على إطلالتك؟

مع تضافر جهود المصممين في شتاء 2021 لتقديم أجمل الملابس، باتت أمامك خيارات واسعة لشراء المعطف الأحمر الذي يناسب ذوقك، وبإمكانك أن تنسّقيه مع إطلالاتك بالطريقة التي تعجبك.

Mugler



1- اختاري المعطف الأحمر الذي يأتي بتصميم الفستان، ونسّقيه مع جوارب باللون الأسود ووشاح باللون الأسود لتدخلي بعض النفحات الكلاسيكية إلى إطلالتك.

MK



2- اختاري معطفاً كلاسيكياً باللون الأحمر ونسّقيه مع فستان باللون الأبيض أو الأسود، وإكسسوارات بلون حيادي وتألقي بإطلالة متناسقة وجذابة.

Givenchy



3- عندما ترتدين المعطف الأحمر، تجنّبي اختيار إكسسوارات باللون نفسه لأن إطلالتك ستبدو مبهرجة. وعوضاً عن ذلك، وإذا كنت تفضّلين الإطلالات الجريئة، بإمكانك اختيار إكسسوارات بطبعات عصرية تتضمّن لمسات بسيطة من اللون الأحمر، كطبعات الورود التي راجت كثيراً في هذه الموسم.

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