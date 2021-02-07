«المكورات الرئوية».. لقاح يحمي الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح باحثون من كلية طب جامعة ميسوري الأمريكية، أن هناك نوعا من اللقاحات يحمى الأطفال من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومضاعفاته الشديدة لدى الأطفال، يطلق عليه لقاح المكورات الرئوية، وحلل الباحثون بيانات مجموعة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا، واتضح أن الأطفال الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا، لديهم احتمالات أقل للإصابة بأعراض أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو مضاعفات شديدة، وفق ما ذكره موقع health site.

وراجع الباحثون سجلات 905 من مرضى الأطفال الذين جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، لتحديد تاريخ التطعيم ضد الإنفلونزا، لكل مريض، ووجد الفريق أن الأطفال المصابين بكورونا الذين تلقوا لقاح المكورات الرئوية لديهم أيضًا احتمالات أقل للإصابة بأعراض المرض.

خطوات تساعد على تقليل آلام التطعيم عند الأطفال

كانت أفادت دراسة بأنه يمكن تقليل آلام التطعيم عند الأطفال من خلال مجموعة من الخطوات:

إعطائه محلول ماء وسكر قبل الحقنة، ووضع اللهاية «التتينة» في فمه بعد غمسها في محلول الماء والسكر أثناء تلقيه الحقنة.

يمكن تقليل مرات التطعيم من خلال الجمع بين عدة لقاحات في المرة الواحدة، كالجمع بين لقاح التيتانوس والدفتريا مع أمصال أخرى في الحقنة نفسها.

احتضان الصغير جيداً أثناء تلقيه حقنة التطعيم، مع محاولة إلهائه بالدمية التي يحبها، ووضع كمادات ثلج على موضع الحقنة لتخفيف الوجع.

إرضاع الصغير من حليب الثدي بعد تلقيه لقاح التطعيم يساعد على تهدئته وتخفيف إحساسه بالألم، وأنه لا ضرورة لخلع ملابس الطفل، وإنما كشف جزء من الذراع أو الفخذ الذي سيجري وضع الحقنة فيه فقط، لأن سرعة ارتداء الصغير لملابسه بعد تناول الحقنة تعيد الهدوء إليه.