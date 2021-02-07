جوهرة ترقص على «لغبطيطة» مع حسن شاكوش.. ومتابعون: «الله عليكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الراقصة الاستعراضية الروسية جوهرة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله بصحبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهي ترقص على نغمات أغنية «لغبطيطة»، وخلال الفيديو، ظهرت «جوهرة»، بإطلالة كاجوال بسيطة، إذ ارتدت بنطلون جينز، و«هاف ستوميك» أسود بأكمام، و«بوت»، وتفاعلت مع نغمات الأغنية بصحبة «شاكوش».

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، إذ نال الآلاف من الإعجابات والتعليقات، التي جاء من بينها، «الله عليكي»، «برنسيسة».

جوهرة تتجول في شوارع المطرية بـ«هاف ستوميك»

ومنذ أيام، خضعت الراقصة الروسية لجولة غير تقليدية في مجموعة بالمناطق الشعبية في القاهرة، جاء على رأسها حي المطرية، إذ شاركت متابعيها، صور من جولتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وخلال الجولة، ارتدت «جوهرة»، «هاف ستوميك» يعلوه جاكيت من «الفرو»، وظهرت بصحبة مجموعة من الأطفال بالمنطقة، والتقطت صورة مع مطرب المهرجانات الشعبية غاندي، الذي اصطحبها في هذه الجولة.

الراقصة الروسية تثير الجدل

وخلال الآونة الأخيرة، اعتادت الراقصة إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، إثارة الجدل، حيث نشرت في أوائل يناير الماضي، فيديو عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على إنستجرام، خلال استحمامها داخل البانيو في حمام أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية.

وخلال الفيديو، ظهرت الراقصة الاستعراضية، خلال جلوسها داخل بانيو ممتلئ بالصابون، وتصوير قدمها المرفوعة على الحائط المزين بلوحة كبيرة الحجم، وهو ما تسبب في استياء وغضب العديد من متابعيها واصفين إياها بـ«غير ملائمة للعرض».

بدلة رقص ببطانة قصيرة

وعقب نشر فيديو الاستحمام بأيام، أثارت جوهرة الجدل مجددا، بعد نشرها لمقطع فيديو خلال إحيائها لحفل زفاف بأحد فنادق القاهرة، ظهرت خلاله مرتدية بدلة رقص بيضاء ببطانة قصيرة للغاية، «أوف شولدرز» مزينة بريش أبيض قصير وفصوص فضية لامعة، مع تسريحة شعر انسيابية.