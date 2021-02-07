الامارات | لماذا يعاني مريض السكري من اضطرابات النوم؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعاني مريض السكري من اضطرابات النوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الأمراض الباطنة وأخصائي السكري الألماني الدكتور إيجور أليكساندر هارش إن اضطرابات النوم لدى مرضى السكري لها أسباب عدة، أبرزها الرغبة الملحة في التبول بفعل ارتفاع نسبة السكر بالدم؛ إذ تتخلص الكلى من كمية السكر الزائدة عبر البول.

وأضاف أن سبب اضطرابات النوم قد يكمن في بعض أدوية السكري المُدرة للبول. كما أن انخفاض نسبة السكر بالدم قد يكون سبباً أيضاً.

وأشار هارش إلى أن داء السكري يُلحق ضرراً بالأعصاب، والذي يظهر في صورة وخز وحرقان في السيقان، ما يقض مضجع المرضى ويسلب النوم من أعينهم.

وبالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، فإن اضطرابات النوم قد ترجع إلى حُرقة المعدة الليلية، والتي تعد عرضاً للسِمنة التي عادة ما تكون مصاحبة لداء السكري.

وعلى أي حال تستلزم اضطرابات النوم استشارة الطبيب المعالج؛ إذ يمكن مواجهة هذه الاضطرابات من خلال مواءمة العلاج وضبط نسبة السكر بالدم.

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