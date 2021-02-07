فيروس كورونا: هذا اللقاح يعجز أمام سلالة جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن دراسة علمية جديدة أظهرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، يبدو أقل فاعلية في مواجهة السلالة الجنوب إفريقية المتحورة.

ونقلت الصحيفة، عن الدراسة التي من المقرر أن تنشر يوم الاثنين المقبل، أنه يبدو أن اللقاح لا يحمي من الأعراض الخفيفة والمتوسطة التي تسببها هذه السلالة المتحورة، وفقا لسبوتنيك.

وعلى الرغم من أن ما يزيد عن 2000 مريض شملتهم الدراسة، لم يمت منهم أحد أو ينقل إلى المستشفى إلا أن النتائج التي لم يتم مراجعتها حتى الآن من باحثين آخرين ربما تعقد السباق في إنتاج لقاحات في ظل ظهور سلالات جديدة.

وخلال التجارب والفحوص البشرية على دماء الذين تم تطعيمهم باللقاح، فإن جرعة اللقاح أظهرت فاعلية محدودة بشكل كبير ضد الفيروس المسبب للسلالة الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا، وفقا للدراسة التي اطلعت عليها الصحيفة.

ووفقا للدراسة التي قادتها جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا وجامعة أكسفورد فإن الحصول على جرعتين من اللقاح لم يساعد في الحماية من الفيروس.