الإفتاء: تقويم الأسنان منهي عنه في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تقويم الأسنان من أجل تحسين صورة الأسنان لتبدو أفضل عند الضحك، أو ملئ الفراغات، أو حتى تعديل تقدم فك الأسنان، من الأمور التي يلجأ لها الكثير من أجل المظهر الخارجي، والذي يعد ضروريًا عند البعض، بينما قد يكون أمرا ترفيهيا أو تجميليا للبعض الآخر.

وكانت دار الإفتاء المصرية سلطت الضوء على الأمر، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وردت دار الإفتاء على السؤال الآتي: «ما حكم تقويم الأسنان من أجل تحسين صورة الأسنان لتبدو أفضل عند الضحك؟»

وأجابت «الإفتاء»: «تفليج الأسنان المنهي عنه ما كان بقصد إظهار صغر السن وزيادة الحسن والجمال؛ لأن فيه تدليسًا وغشًا، وتغيرًا لخلق الله تعالى».

وتابعت: «أما ما كان بقصد التداوي وإخفاء العيوب وتحسين صورة الأسنان فإنه جائز شرعًا ولا شيء فيه، فإن احتاج المرء إلى تفليج أسنانه لقبح منظرها أو لمرض ألمَّ بها، فلا بأس به».