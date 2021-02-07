قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل خضار تامبورا، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

طريقة عمل خضار تامبورا

1 كوب ماء

1 كوب دقيق

ملح

بيكنج بودر

نشا

سمسم

بيضة

زيت نصف كوب بروكلي

نصف كوب جزر

نصف كوب مشروم

نصف كوب كوسة

نصف كوب باذنجان

حبة البركة

نصف كوب صويا صوص

ربع كوب سويت آند تشيلي صوص

زيت للقلي

طريقة تحضير خضار تامبورا

يخلط الدقيق، النشا، السمسم، حبة البركة، الملح، البيكنيج باودر والبيض مع القليل من الماء حتى تتشكل عجينة سائلة

تغمر أنواع الخضار في المزيج

يقلى في زيت غزير وساخن