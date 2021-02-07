رغم إخلاء السبيل.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل: مش هتتغير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إخلاء سبيل حنين حسام، فتاة التيك توك، قبل أيام معدودة، رغبت في العودة سريعًا إلى السوشيال ميديا، ومع كل ظهور جديد لها كانت تثير الانتباه، بما تفعله من أشياء أثارت بها الجدل من جديد.

وجاء الظهور الأول لـ«حنين» بعد إخلاء سبيلها، من خلال مقطع فيديو تداول عبر تطبيق «انستجرام»، كانت وقتها برفقة صديقها اليوتيوبر فادي بدوي، لكن اللافت للنظر، كان ظهورها دون الحجاب، وهو الأمر الجديد على حياتها.

ولم يكن ذلك الظهور الأول لـ حنين حسام، إذ أنها أثارت الجدل من جديد، بعلاقتها باليوتيوبر فادي بدوي، إذ أنها أجابت على أسئلة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وتلقت سؤالا من أحد المتابعين عن علاقتها بفادي بدوي، قائلًا: «فادي يقربلك إيه؟» لترد حنين بوجه تعبيري عن الكون بأكمله.

ولم تكتفِ حنين حسام بذلك، إذ أنها أعادت نشر محادثة بينها وبين فادي، الذي قال لها: «بحبك أوي وبخاف عليكي أوي، أنت بتاعتي لوحدي»، لترد عليه: «أنا بعشقك ربنا فوق وأنت على الأرض».

عودة حنين حسام لإثارة الجدل من جديد، أمر يستدعى التحليل النفسي، إذ أن خروجها من السجن كان بمثابة فرصة جديدة لها، لكنها أيضًا مازالت ترغب في إثارة الجدل في حياتها.

ليه حنين حسام بتثير الجدل؟

ومن جانبه حلل الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، شخصية حنين حسام، موضحًا أن الشخص بطبيعته بعد بلوغه الـ15 عامًا، يعتبر ناضجًا، ولم يتغير بسهولة: «الشخصية لا تتغيير.. نصجت»، متابعًا خلال حديثه لـ«هن»، أنه يمكن أن تعيد نفس أفعالها مرة أخرى.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن عوامل محددة تؤثر في الشخصية وهي التربية في الصغر والخبرات الحياتية، ويمكن للفتاة أن تخضع للعلاج النفسي للتعديل في سلوكها.

واستطرد «فرويز» أن رسائل العطف التي كانت تبثها حنين حسام، خلال فترة الحبس، هي رد فعل طبيعي: «طبيعي تعمل كدا.. ممكن تكون شايفة أنها مش بتعمل غلط وتلجأ لأى حاجة بتعملها».