أسما شريف منير تجيب على أسئلة متابعيها: أنا مش حامل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» للإجابة على تساؤلات متابعيها.

وكان من ضمن الأسئلة عن حقيقة حملها، حيث وردت أنها ليست حاملا، بالإضافة إلى خضوعها لعمليات التجميل، وأكدت أنها لم تقم بأي عملية تجميل سوى «الفيلر».

وتابعت أنها اعترفت بحبها لزوجها ولا تفضل التقل في الحب، مضيفة أنها كانت تشجع للأهلى ثم الزمالك: «بشجعهم علشان كان نفسي يكسبوا بطولة كأس الأمم الأفريقية».

أسما شريف منير تفقد وزنها

وكانت كشفت الفنانة أسما شريف منير، سر فقدانها الوزن بشكل ملحوظ ونشرت عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» صورتين، الأولى تبدو بوزن زائد وبشرة باهتة، بينما الصورة الثانية لوحظ عليها تغييرا واضحا، سواء في الوزن أو مظهر بشرتها.

وعلقت على الصورة بأن الفرق بين الصورتين فترة وجيزة، لا تتخطى 3 أشهر، لكنها نجحت خلالها من فقدان بعض الوزن واستعادة نشاطها، وأردفت أن السر لا يكمن في أنظمة الريجيم التقليدية، بينما تؤكد من خلال تجربتها مع الوزن أن لا شئ يسمى ريجيم، بينما انقاص الوزن يحتاج تغييرا حقيقيا في الروتين اليومي.