بعد حديث الرئيس السيسي.. أبرز حملات تنظيم الأسرة: بدأت بـ«حسنين ومحمدين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف تنظيم الأسرة خلال مداخله هاتفية في برنامج «الحكاية»،على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأكد الرئيس أنه لم يتخذ أي اجراء صارم في هذه المرحلة: «أوعى تتصور إننا نعمل إجراء قانوني شديد مع الناس في المرحلة دي، حالة الثورة واللي حصل في 2011 اوعى تتصور أنها خلصت أو انتهت».

وأضاف «السيسي»، خلال المداخلة: «اللي بنعمله فوق طاقة الناس وفوق طاقة الدولة المصرية، لازم تقولوا أزاي ده بيتعمل، لازم تقولوا الأموال دي بتيجي منين، بتيجي من مصر».

ويستعرض «هُن»، أهم حملات تنظيم الأسرة، التي نفذت خلال الفترات الماضية.

حملات تنظيم الأسرة لتحديد النسل

حملة «حسنين ومحمدين»

اعتمدت تلك الحملة على غناء الفنانة فاطمة عيد، وروت من خلال أغنيتها قصة رجلين هما «حسنين ومحمدين» والفرق بينهما أن الأول أنجب 7 أطفال، والآخر قرر تحديد النسل من خلال إنجاب طفلين فقط.

«طفلين وبس»

دشنت هذه الحملة وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، للحد من الزيادة السكانية في مختلف المحافظات، وتم فيها الاستعانة بنواب وأخصائيين في تنظيم الأسرة كخدمة مجانية لأهالي المحافظة، وتم عمل حصر للسيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة لتوعيتهن.

«أنتي الأهم»

تعتبر حملة «أنتى الأهم» من أشهر الحملات التي تدعم حقوق المراة، وتعمل على توعية المرأة ثقافيًا واجتماعيًا، وكان من أهداف الحملة مناهضة العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة متمثلاً في الختان أو الضرب والرعاية الصحية للحوامل خاصة في شهور الحمل الأولى، وتشجيع الحوامل على الانتظام فى زيارة طبيب، وتغيير الفكر السائد أن اللجوء إلى الداية والولادة بالمنزل أكثر أمانا من الولادة بمعرفة طبيب توليد متخصص، والتوعية بضرورة اتساع الفترة بين الولادات المختلفة وتنظيم النسل.

«طوق النجاة»

هي حملة تعمل على توعية مواطنيها في المناطق الريفية على تحديد النسل، لإبطاء معدل النمو السكاني، وقامت الحملة على استراتيجية لخفض معدل المواليد.

«يوم الثلاثاء»

أطلقت وزارة الصحة والسكان للحد من الزيادة السكانية والتي وجهت لجميع مراكز تنظيم الأسرة الثلاثاء من كل أسبوع، وتقدم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل طويلة المفعول بأسعار مخفضة.

«مبادرة الوسام»

أطلقت وزارة الصحة هذه المبادرة في عيادات تنظيم الأسرة في جميع المحافظات على عدة مراحل، وتبنت هذه الحملة مفهوم حق الاختيار، ومسؤولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية، وذلك للحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل.

«2 كفاية»

كانت آخر هذه الحملات التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الماضية، للحد من الزيادة السكانية وهي مبادرة 2 كفاية، ويتم فيها التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لرفع الوعي ودعم المرأة لنشر ثقافة أسرة صغيرة والمباعدة بين الولادات.

ولم تنته جهود وزارة الصحة لمحاولة الحد من الزيادة السكانية، حيث أطلقت العديد من الحملات الإعلانية لتنظيم النسل منها حملة «الراجل مش بس بكلمته» التي صدرت في 2013، «اسأل استشير»، 2011 وغيرها من الحملات التي عملت على نشر الوعي بضرورة تنظيم النسل.