منى زكي للأمهات في اليوم العالمي للختان: إنتي أكتر واحدة تقدري تحمي بنتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة للأمهات في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، الموافق 6 فبراير من كل عام، وقالت خلال رسالتها: «مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم، ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده، وللأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا ختان طبي لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم».

وتابعت الفنانة قائلة: «إنتِ أكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك، وأكتر واحدة تقدري تحميها من جريمة مايقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون، النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف حابة أوعي الناس بالقضية دي، خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية اسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة للتوعية بأضرار ختان البنات».

واستطردت: «لو عاوزة تستفسري أكتر أو محتاجة مساعدة علشان تحمي نفسك أو بنتك أو أي بنت تانية من الختان، كلمى خط نجدة الطفل 16000 او خط المرأة 15115، وربنا يحمي كل البنات».

أضرار الختان على الإناث

وللختان العديد من الأضرار على صحة النساء والفتيات، منها تشويه الأعضاء التناسلية وغيرها أبرزها:

- مشاكل التبول أو سلس البول.

- الاكتئاب، وإيذاء النفس.

- مشاكل أثناء المخاض والولادة، والتي يمكن أن تهدد الحياة للأم والطفل.

- ألم مستمر، وصعوبة في ممارسة العلاقة الحميمية

- الالتهابات المتكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى العقم.

- نزيف وخراجات.

- موت بعض الفتيات بسبب فقدان الدم أو العدوى كنتيجة مباشرة لهذا الإجراء.

- الكوابيس ومشاكل النوم الأخرى.

- احتمالية الاصابة بالعقم.