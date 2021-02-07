مايا مرسي عن الختان: نتمني إقرار قانون يغلظ العقوبات على هذه الجريمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث والذى يوافق السادس من فبراير من كل عام، شاركت نائبات مجلسي النواب والشيوخ فى الحملة الوطنية «احميها من الختان»، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وذلك بإضافة هاشتاج الحملة إلى الصور الشخصية الخاصة بهن على حساباتهن الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعبيرا عن تضامنهم مع القضية.

وعبرت مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بمشاركة نائبات مجلسي النواب والشيوخ فى الحملة، مؤكدة أنها خطوة مهمة توضح اتحاد النائبات وتضامنهن على ضرورة القضاء على جريمة ختان الإناث، وعبرت عن امنياتها بسرعة إقرار مشروع القانون الذى يقضى بتغليظ العقوبات لكل من يجرى أو ينادى أو يشجع على إجراء هذه الجريمة في أقرب وقت لحماية بنات مصر.

يذكر أن حملة «احميها من الختان»، أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي أنشئت في شهر مايو 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 21 مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية.

عقوبة القانونية الختان تصل للسجن 15 عاما

ويجرم القانون المصري عادة الختان، ويمنعه بكافه أشكاله، سواء على يد أطباء أو غيرهم، جيث صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وفي عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تعديل المادة 242 مكرر وأصبحت تنص على: «مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت».