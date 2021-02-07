الامارات | فخر الأجيال للصيد بالصقور: انطلاقة قوية لأشواط «العامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الأجيال للصيد بالصقور: انطلاقة قوية لأشواط «العامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات «العامة المفتوحة» بمنافسة قوية في أشواط فئة «جير شاهين»، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل بمنطقة الروية في دبي حتى 16 الجاري، بمشاركة نخبة من الصقارين الباحثين عن التفوق في الحدث الختامي لموسم بطولات الصيد بالصقور.

ندّية

وتميزت أشواط جير شاهين للعامة المفتوح بالندية، والأرقام الزمنية التي تعكس التقارب بينهم، وسط منافسة بين نحو 200 طير في الأشواط الخمسة التي أقيمت.

وكسب عبدالله خلفان القبيسي شوط جير شاهين فرخ الرمز، بقيادة الصقار خلفان بطي القبيسي، بوساطة الطير «الصعب» محققاً زمناً قدره 16.924 «أسرع زمن خلال الأشواط»، يليه في المركز الثاني فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن، بالطير «الجداف» بزمن 17.044 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «26» بزمن 17.591 ثانية.

وفاز محمد خليفة بالجافلة المنصوري بشوط جير شاهين جرناس الرمز، بالطير «غرام» بزمن 17.055 ثانية، يليه سهيل هلال بن طراف بالطير «إس 48» بزمن 17.082 ثانية، وثالثاً محمد خليفة بالجافلة المنصوري بالطير «براق» بزمن 17.215 ثانية.

وحقق عبدالله خلفان القبيسي المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بقيادة الصقار خلفان بطي القبيسي، بالطير «شقران» بزمن 18.106 ثانية، يليه فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن، بالطير «مرقب» بزمن 18.134 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «16» بزمن 18.201 ثانية. وحصد فريق دبي، بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن، المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «439» بزمن 17.972 ثانية، يليه هزاع محمد المحمود بقيادة الصقار نواف المطروشي بالطير «إم 96» بزمن 17.997 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «إس 228» بزمن 18.026 ثانية.

وكسب سيف جمال الحريز المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ النقدي، بالطير «93» بزمن 17.646 ثانية، يليه محمد خليفة بالجافلة المنصوري بالطير «إس 3» بزمن 17.817 ثانية، وثالثاً فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن بالطير «61» بزمن 18.332 ثانية.

مسك الختام

أجمع الصقارون المشاركون في فئة العامة المفتوح، على أن مسك الختام يشهد أقوى المستويات، بعدما بذلوا أقصى طاقاتهم على مدار الموسم، وباتت جميع الصقور جاهزة من أجل حصد مجهود الفترة الماضية من خلال محاولة الوجود على منصة التتويج.

وأكد الصقار خلفان بطي القبيسي أن الأشواط الحالية تعد الأكثر قوة وتقارباً، وتتطلب من الجميع الاجتهاد من أجل تحقيق المكاسب، وقال: «بطولة فخر الأجيال تزداد قوة كل عام، والجميع يحاول تقديم أفضل ما لديه من تحضيرات وجاهزية، وفي النهاية الأمور بحاجة للتوفيق في يوم الأشواط نفسه، لوجود عوامل مختلفة وأمور طارئة علينا مواجهتها والتعامل معها بحرفية لتحقيق النتيجة المطلوبة».

فيما اعتبر بطي بن الشيخ مجرن من فريق دبي، أن العام الجاري يتميز بطموح كبير من جميع الصقارين، الذين جهزوا أفضل الصقور تحديداً لهذه البطولة، التي تبقى لها أهمية خاصة في ختام الموسم، وقال: «النتائج التي نحققها في فريق دبي، مجهود متكامل من الجميع في الفريق، حيث سعينا طوال الموسم لتقديم أفضل الصقور، والمنافسة قدر الإمكان في مختلف الفئات».

«بيور جير»

تنطلق، صباح اليوم، أشواط فئة «بيور جير» ضمن منافسات العامة مفتوح، وذلك عبر إقامة خمسة أشواط، وهي: بيور جير فرخ الرمز، بيور جير جرناس الرمز، بيور جير فرخ الرئيسي، بيور جير جرناس الرئيسي، وبيور جير فرخ النقدي.

• القبيسي والمنصوري يحققان الرمز بـ «الصعب» و«غرام».

• أشواط جير شاهين للعامة المفتوح تميزت بالندية، والأرقام الزمنية المتقاربة.

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