الامارات | فرنسا ترشح جبل بوليه للائحة اليونسكو للتراث العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترشح جبل بوليه للائحة اليونسكو للتراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت فرنسا، أول من أمس، أنها طلبت رسمياً إدراج البراكين والغابات التي يضمها جبل بوليه وسلسلة قمم بيتون دو نور في المارتينيك، إحدى جزر الأنتيل الفرنسية، ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي. و«قدمت فرنسا ملف الترشيح رسمياً إلى اليونسكو»، كما جاء في بيان مشترك لوزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي، ووزير أراضي ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو، والوزيرة المسؤولة عن التنوع البيولوجي بيرانجير أبا.

ومن المتوقع أن تتخذ لجنة التراث العالمي خلال دورتها الـ45 في يوليو 2022 قراراً في شأن هذا الترشيح الذي تطالب به السلطات المحلية في المارتينيك منذ سنوات.

وتبلغ مساحة الموقع الطبيعي للبراكين والغابات في جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك 15 ألف هكتار.

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