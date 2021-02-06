تركت الدراسة وتمسكت بروح البطولة.. «أمل» قهرت الشلل الرباعي بـ تنس الطاولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مراحل وظروف معيشية قاسية واجهتها منذ مرحلة المراهقة، حيث لم تستطع استكمال مسيرتها التعليمية كما طمحت، ما دفعها للجوء للعمل في إحدى شركات الملابس الخاصة، وخلال أحد أيام عملها، انقلبت حياتها رأسا على عقب، بعدما تعرضت لحادث أليم تسبب في أن تعيش بعد ذلك على كرسي متحرك، بات رفيق نجاحها في مشوار جديد لها بعالم الرياضة.

«بعد حصولي على الثانوية الفنية التجارية كان عندي أمل أكمل تعليمي، ولكن ظروف أهلي كانت صعبة وتغاضيت عن حلمي، وبدأت أشتغل في شركة ملابس في العاشر من رمضان، ويوم 10 أغسطس 2010، عملت حادثة أثرت على النخاع الشوكي بتاعي، وأدت لإصابتي بشلل رباعي، وبعدها عملت عملية جراحية علشان تثبت الفقرات ده غير العلاج الطبيعي، وبعدها دخلت في حالة نفسية صعبة جدا».. حسب أمل الشوادفي، صاحبة الـ29 عاما، خلال حديثها لـ«هن».

رحلة جديدة من التحدي

أدت الإصابة الخطيرة للفتاة إلى جلوسها على كرسي متحرك، لتبدأ فصلا جديدا من حياتها لكن بشكل صعب، «فكرة إني هقعد على كرسي متحرك كانت صعبة بالنسبالي بس حاولت أتأقلم لأن مفيش حل غيري قدامه، وكانت حركتي بسيطة في الأول، ونظرات الناس ليا اتغيرت في الأول بس مكنتش مستنية تعاطف من حد، وفي يوم شوفت بوست لبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة على فيس بوك، كان مضمونه إنها حصدت بطولة في إحدى الألعاب الرياضية، وده خلى عندي فضول أعرف إزاي واتواصلت معاها».

الفتاة تتجه لممارسة الرياضة

فصل جديد بدأته «أمل» في حياتها حتى تتغلب على إعاقتها وتتحرر من الجلوس كرسيها الصغير، بطريقتها الخاصة، لتتجه للبحث عن رياضة جديدة لتمارسها، «اتكلمت مع البنت وروحت لنادي فاقوس عندنا في الشرقية، وهناك الناس قابلتني ودعمتني وبدأت أفكر عشان أختار بين كذا لعبة وأبدأ في ممارستها واستقريت على تنس الطاولة، والناس استغربت همسك المضرب إزاي وأنا معنديش تحكم في كف الإيد، بس عندي الأهم منه وهي الإرادة اللي ساعدتني أثبت نفسي، وبدأت استخدم رباط الضغط بكف الإيد، وبعد أقل من سنة من التدريب دخلت بطولة تنس الطاولة، وحصلت على المركز الرابع على الجمهورية، وشاركت بعد كدة في ماراثون للجري في السويس وحصلت على مركز 164 من بين 500 متشارك».