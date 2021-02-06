حنين حسام ترقص مجددا على «تيك توك».. ومتابعون: إيه الحركات دي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من خروجها مؤخرًا في مقطع فيديو، مؤكدة إنها تسعى لتقديم محتوى هادف، يختلف عن محتوياتها السابقة، التي أدت بها إلى الحبس، ظهرت حنين حسام متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في مقطع فيديو جديد، وهي ترقص بنفس الحركات والأداء الذي كانت تظهر به في السابق، نشرته أولًا على تطبيق «التيك توك»، حيث كانت ترقص على إحدى أغاني المهرجانات.

وعلى الفور تفاعل الكثير مع المقطع، مهاجمين حركاتها، ومعلقين: «بلاش التيك توك تاني»، «إيه الحركات اللي بتعمليها دي».

وكانت «حنين» أُطلق سراحها مؤخرًا، بعد حبسها أكثر من 9 أشهر، بتهمتي الإتجار في البشر والحث على الفسق والفجور، بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.