المصارع تايلر ريكس يعلن تحوله إلى أنثى: الآن ظهر للنور جانب اختبأ لسنوات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في مفاجأة صادمة لعشاق ومتابعي المصارعة الحرة حول العالم، أعلن نجم المصارعة الأمريكي الشهير جابي توفت، المعروف باسم تايلر ريكس، إجراء عملية تحول جنسي إلى امرأة، وأعلن في بيان، قصة تحوله الجنسي، موضحا أن رحلته كانت مثيرة للغاية، إذ مر بالعديد من المراحل الصعبة حتى تخطى أزماته للوصول لرغبته في أن يكون أنثى، موضحا أنه أصبح يواجه العالم بكل فخر خلال الفترة الحالية، حسب صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

المصارع: كنت أشعر بأنني أنثى منذ الطفولة

وقال «جابي» خلال تصريحاته الإعلامية، إنه كان يصارع قضية عملية تحوله الجنسي في سرية تامة، حيث كان يشعر أنه أنثى منذ مرحلة الطفولة، متابعا: «أخيرا مستعد الآن للكشف عن هويتي الحقيقية دون خجل، وأُظهر أنوثتي كاملة للعالم».

وسرعان ما شارك نجم المصارعة الشهير متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد تحوله لأنثى، معربا عن سعادته البالغة بالأمر، بعد كشفه أمام العالم أجمع.

جابي: هذا أنا بلا خجل

وقال المصارع الشهير خلال حسابه بتطبيق «إنستجرام»: «هذا أنا في ثوبي الجديد بلا خجل، هذا هو الجانب الذي اختبأ لسنوات في الظل، كنت خائف مما قد يظنه العالم تجاهي، خائف من ردود أفعال عائلتي وأصدقائي ومتابعيني، لكن اليوم لم أعد خائفا، وأستطيع أن أقول بكل ثقة أنا أحب نفسي».

وتابع «ريكس»، قائلا: «كانت الأشهر الثمانية الماضية من أحلك الأشهر في حياتي كلها، فالاضطراب العاطفي لكوني متحول جنسيًا واضطرارًا لمواجهة العالم كاد ينهيني ويقضي عليَ في مناسبات متعددة، ومع ذلك فإنني اليوم توقفت عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون، فهذا هو اليوم الذي سمحت فيه لنفسي الأصيلة بالظهور إلى النور».

واستكمل: «لقد قبلتني زوجتي المحبة وعائلتي وأصدقائي المقربين لما أنا عليه الآن، فأنا ممتن لهم إلى الأبد، على دعمهم لي طول الطريق الصعب».