علموهن الفروسية.. «الحصان الأسود» مدرسة تدرب فتيات قنا على ركوب الخيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مدرسة غير اعتيادية، كسرت القيود والعادات الصعيدية، لتظهر فيها الفتيات بمشهد أكثر اختلافا عن صورة المرأة في جنوب مصر، تلك المدرسة التي تقع في قلب الصعيد ظهرت فيها «البنت الصعيدية» بمشهد الفارس، فامتطت الخيول لتتدرب على قيادتها باحترافية، لتكسر مع كل حاجز تعبره عادة من الصعب تخيل تحطيمها، من خلال مدرسة الحصان الأسود، تلك المدرسة التي خصصت جزءً منها لفتيات محافظة قنا.

أول مدرسة لتعليم الفتيات الفروسية

أنشئت أول مدرسة لتعليم الفروسية «الحصان الأسود» عام 2019، على يد مالكي المدرسة الشقيقين كريم وهشام طلحا، ليحققا جزء من حلمهما بإنشاء المدرسة في نادي قنا الرياضي، معتمدين على الجهود الذاتية، بهدف نشر رياضة الفروسية بين الفتيات.

تروي ميريت أمين، من مركز دشنا في قنا، وهي إحدى الفتيات المتدربات في المدرسة قصة التحاقها بها فور تأسيسها: «يعتبر ركوب الخيل مش مهارة سهلة على الإطلاق بل تحتاج للياقة بدنية عالية، وده شجعني إني ألتحق بيها وأتعلم».

تواظب 7 فتيات على حضور تدريبات الفروسية: «في البداية مكانش فيه إقبال على المدرسة لخوف بعض الفتيات، لكن بدأ التنويه أن هناك أيام مخصصة للفتيات فقط وفيه مدربة معانا بتعلمنا».

ميريت: أسرتي كانوا رافضين في البداية فكرة التدريب

حاولت «ميريت» إقناع والديها بالفكرة بعد رفضهم خوفا عليها من الإصابة حتى تتمكن من إقناعهم: «إخواتي شجعوني وكمان جابوا ليا خيل أتدرب عليه علشان أتعرف على نوعية الخيول أكتر».

أما عن المدربين بالنسبة للفتيات، توجد مدربة هولندية تدربهن في البداية والآن توجد مدربات مصريات: «التدريب 8 مرات في الشهر مرتين في الأسبوع والمرة مدتها ساعة».

حلم تتمنى «ميريت» وباقي فتيات الفريق تحقيقه وهو الالتحاق باتحاد الفروسية، حتى يكتمل مشروعهم بإنشاء مدرسة «الحصان الأسود» والالتحاق بالاتحاد.