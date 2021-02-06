احذر.. 7 أطعمة تصبح ضارة وتتحول إلى مادة سامة عند إعادة تسخينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثير من ربات البيوت إعادة تسخين الأطعمة المتبقية في اليوم التالي، دون إدراك أن هناك العديد من الأطعمة التي تتحول إلى مواد سامة وتتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي عند تسخينها مرة أخرى.

ووفقا لما جاء في موقع "timesofindia"، نقدم لكم أبرز الأطعمة التي لايمكن إعادة تسخينها مرة أخرى:

- البطاطس:

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا مايتم إعادة تسخينها مرة أخرى، كما أنها أيضا من أنواع الأطعمة التي يمكن ينمو عليه البكتيريا عند تركها بعد طهيها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، وبالتالي تسبب التسمم الغذائي عند تسخينها.

- الأرز:

يحتوي على العديد من الجراثيم التي تتحول إلى بكتيريا يمكنها البقاء حتى بعد طهي الأرز، لذا عندما يترك الأرز في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن يتكاثر وقد ينتج عنه سموم يمكن أن تسبب الإسهال والقيء.

- البيض:

يعتبر عنصرًا أساسيًا في الصباح لما يحتويه من البروتينات المهمة لصحة الجسم، لذلك فإن إعادة تسخينه على درجة حرارة عالية مرة أخرى يمكن للبروتين أن يتحول إلى سموم، ما قد يتسبب في الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

- الدجاج:

على غرار البيض، الدجاج من الأطعمة الغنية بالبروتينات التي تتأثر بالسلب بإعادة التسخين، التي تتحول إلى مركبات سامة وتصبح غير صالحة للتناول وتتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي.

- السبانخ:

من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالنترات والحديد، لذا عند إعادة تسخينها يمكن أن تتحول هذه النترات إلى مواد مسرطنة تساعد على نمو الأورام في أنسجة الجسم.

- الزيت:

يفضل عدم إعادة تسخين زيت الأفوكادو وجوز الهند والبندق والكتان، حيث إنها تتحول إلى دخان عند التسخين ما يؤدي إلى أضرارا كبيرة على صحة الإنسان، وبالتالي تصبح فاسدة.

- المشروم:

ينصح بتناول المشروم بعد طهيه مباشرة، وتجنب تركه في درجة حرارة الغرفة حتى لا تتراكم البكتيريا عليه، لذا يصبح إعادة تسخينه يؤدي إلى ضررا كبيرا في الجهاز الهضمي، ماقد تتحول إلى مادة مشبعة بالسموم.