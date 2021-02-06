لـ5 أسباب.. لماذا يجب النوم بدون ارتداء جوارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ربما لاحظت أن والديك أخبراك بعدم النوم مع ارتداء جواربك، لكننا لا نعرف السبب وراء ذلك.

سنخبرك اليوم في هذه المقالة بخمسة أسباب منطقية تجعل النوم مرتديًا جواربك عادة غير جيدة، وفقا لموقع " timesofindia".

يمكن أن تقلل الدورة الدموية

النوم مع ارتداء جواربك يرتبط بتحسين الدورة الدموية، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يحدث العكس، حيث يمكن لارتداء الجوارب الضيقة أثناء النوم أن يقلل من تدفق الدم، إذا كنت تعاني من برودة القدمين، فيمكنك اختيار المقاس الذي ترتديه عادة خلال اليوم.

تزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون وغيره من المواد غير اللطيفة على الجلد إلى التهابات الجلد، من الأفضل اختيار الجوارب القطنية.

يمكن أن ترفع درجة حرارة جسمك

قد يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، خاصة إذا كنت ترتدي جوارب مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس، فقد ترفع درجة حرارة جسمك حتى عندما لا تكون نائمًا.

لن تسمح لك بالنوم بسلام

ارتداء الجوارب الضيقة يمكن أن يشعرك بعدم الارتياح ويعيق نومك، وبالتالي، من الأفضل عدم ارتداء الجوارب قبل الذهاب إلى الفراش.

سوء النظافة

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى زيادة مخاطر سوء النظافة، إذا كانت جواربك خفيفة جدًا أو غير نظيفة أو مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس، فإنها تزيد من فرص الإصابة بالعدوى والروائح.

اختر الجوارب المصنوعة من القطن وتأكد من ارتداء زوج جديد قبل الذهاب إلى السرير.

ملحوظة

هناك دراسات تروج لفكرة النوم مع ارتداء جواربك، إذا اخترت القيام بذلك، فتأكد من أن جواربك ليست ضيقة للغاية ومصنوعة من قماش يسمح بمرور الهواء ونظيفة.