لا ترمها بعد اليوم.. 7 فوائد غير متوقعة لمياه سلق المكرونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد العديد من النساء التخلص من مياه سلق المكرونة عن طريق إلقائها في الحوض على الفور، اعتقادا منهن أنها لافائدة لها، إلا أن هناك بعض الفوائد، حيث تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتنعيم وتكثيف الشعر، وغيرها من الأمور التي نذكرها لكم، وفقا لما جاء في موقع "cleverly".

- نمو النباتات المنزلية:

تعتبر مياه المكرونة خيارا مثاليا لنمو هذه النباتات وذلك بسبب محتواها على نسبة عالية من المعادن، لذا من الأفضل سكبها عندما تكون فاترة فقط.

- تنظيف الأطباق:

تساهم مياه سلق المكرونة في تنظيف الأطباق بسهولة، حيث إن النشا يعمل كمنظف طبيعي لإزالة الدهون وتلميع المقلاة المتسخة الزجاج، لذا من الأفضل نقع الأطباق في هذا الماء قبل غسلها.

- تدليك القدمين:

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام أو تورم القدمين بعد يوم شاق في العمل، يجب عليك تجربة تدليك القدمين باستخدام مياه المكرونة الدافئة، يساعد كل من الماء الدافئ والمعادن التي تحويها هذه الماء على التخلص من الجلد الميت والتشققات، والشعور بالراحة والانتعاش.

- تنعيم وتكثيف الشعر:

يمكنك استخدام ماء المكرونة عن طريق تدليك فروة الرأس بها ثم تركها لمدة 10 دقائق ثم غسلها جيدا، سيلاحظ أنها تجعل الشعر أكثر نعومة وتزيد من كثافته.

- الحفاظ على البشرة:

إذا كنت ترغبين في الظهور ببشرة ناعمة والتخلص من البثور والهالات السوداء، عليك غسل وجهك بماء المكرونة الدافئة على البشرة مرة يوميا.

- تحضير عجينة البيتزا:

يمكنك استخدام مياه سلق المكرونة في تحضير عجينة البيتزا والخبز، حيث إنها تمنحها مذاقاً لذيذا.

- سلق الخضروات:

يمكن استخدام هذه المياه في سلق الخضروات بدلا من المياه العادية، إذ إنها تساهم في منح الخضروات نكهة مميزة ومذاقا شهيا، فضلا عن طهوها بشكل أسرع.