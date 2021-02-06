نزار الفارس مذيع حلقة رانيا يوسف المثيرة: عندي تسجيلات تخليني أقاضيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد المذيع العراقي، نزار الفارس، مذيع حلقة رانيا يوسف الجريئة، التي أُذيعت في بداية العام الميلادي الجديد 2021، إنه سيقاضي الفنانة، بتهمة التشهير وأنه بالفعل بدأ في اتخاذ الاجراءات ضدها، وذلك عقب البيان الأخير للفنانة.

وصرح «نزار» لـ «هُن» بامتلاكه أدلة تقوي موقفه ضد الفنانة، وهي الرسائل المصورة ومقاطع الفيديو المسجلة في الكواليس، والتي تثبت أن رانيا كانت راضية تمامًا عن الحلقة، وأسئلتها الجريئة.

وأكد مذيع الحلقة: «عندي تسجيلات صوتية بموافقتها على كل اللقاء، وزي ما هي رفعت دعوة أنا كمان هرفع قضية عليها».

وكان المذيع العراقي كلف بالفعل المستشار هيثم عباس، بالقضية، ومن جانبه أصدر الأخير بيانًا تضمن الآتي: «كما يعلم الجميع لقد قام الإعلامي نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه مع الفارس، والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الإعلامي نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكانا التصوير داخل أحد ارقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير ابدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامي نزار الفارس و بالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد فى اقرب فرصة».

وتابع خلال البيان: «سريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامى نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصة والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي واقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامى نزار الفارس وان ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على اجابتها فى اثناء الحوار وتمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف والصقت بالاعلامى نزار الفارس اتهام بانه اقتص اجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ماقالته أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف، وهي أمور إن صحت فى حق الإعلامي نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية و تخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة ولكن حقيقية الأمر أن السيد الإعلامى نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ فى حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم اقتطاع اي جزء من الحوار نهائيا بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه تم الاستجابة لها حرصا عليها ولما تعرضت له من هجوم».

واستكمل البيان: «نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الاعلامي نزار الفارس وما ترتب عليه من أضرار مادية وادبية جسيمة قد طالته فلم يجد امامه سوى اللجوء الى القضاء المصرى لاقتضاء حقه القانوني وسوف يقدم كافة المستندات امامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف».

رانيا يوسف تعتذر للمصريين

وكانت الفنانة اعتذرت مؤخرًا لمتابعيها عن الحلقة، مؤكدة أنها حاولت الرد على أسئلة المذيع المفاجئة، وأنها حاولت الحديث بضحك، وأن المذيع هو من اقتطع جزء من إجاباتها.

وأكدت الفنانة أنها التقت بسفير العراق في مصر، أحمد نايف رشيد، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت والكتابة والتواريخ، موضحة أنها ستتخذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة والمذيع.