كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وإنتي مستحملاني ورمانة ميزان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأ الفنان كريم فهمي، زوجته «دانيا»، بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ونشر مجموعة من الصور من حفل عيد ميلاد زوجته، ووجه لها رسالة قائلا: «كل سنة وإنتي مستحملاني أنا وبناتي، كل سنة وإنتي رمانة ميزان حياتنا، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي».

ونالت الصور استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «ربنا يخليكم لبعض»، «حلوين جدا».

زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

وفي ديسمبر الماضي، احتفلت دانيا البناوي، زوجة كريم فهمي بعيد ميلاده، خلال حفل بسيط اقتصر على عدد من الأصدقاء والأسرة، ونشرت مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، خلال حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان، إذ جرى تقديم «تورتة» حمراء له حملت علم النادي الأهلي ورقم 9، تعبيرًا عن البطولة التاسعة، التي حصدها الفريق، خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من بين الحاضرين، الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وخلال الحفل، أطلت زوجة كريم فهمي مرتدية «جامب سوت» سوداء، واعتمدت الشعر المنسدل على ظهرها.

كريم فهمي وزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

وخلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي شهد عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكريم السيناريست الراحل وحيد حامد، كان الفنان كريم فهمي وزوجته من بين الحضور، حيث أطلت الزوجة بفستان «وان شولدر» ومفتوح من منقطة البطن.