عروض تبدأ من 2200 جنيه.. استمتع بجمال الأقصر وأسوان في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتميز مدينتا الأقصر وأسوان بطقس رائع ودافئ بداية من شهر أكتوبر حتى أواخر شهر أبريل، حيث تكون درجات الحرارة الفترة معتدلة وتجعلك تستمتع حقا بالمعالم الأثرية المختلفة، والجولات النيلية الرائعة.

ونصطحبك معنا عزيزي القارئ إلى رحلة في الأقصر وأسوان، حيث الاستمتاع بروعة مصر في الشتاء.

أماكن ينصح بزيارتها:

- الأقصر

معبد الكرنك

ضمن آثار البر الشرقي، مجمع معابد الكرنك الذي يُشتهر باسم معبد الكرنك هو مجموعة من المعابد والبنايات والأعمدة، ويمكنك دخول المعبد بتذكرة قيمتها 20 جنيها، وفقا لـ" blog.travil" المعني بالخدمات السياحية.

معبد الأقصر

تأسس سنة 1400 قبل الميلاد، ويعد من أفضل المعابد المصرية وأجملها بناء، وفيه يتجلى تخطيط المعبد المصري أوضح ما يكون، ويمكنك دخول المعبد بتذكرة قيمتها 20 جنيها.

طريق الكباش

يربط بين معبد الأقصر والكرنك بطول 2.7 كيلو متر، بالإضافة إلى متحفي التحنيط والأقصر، ويضمان مجموعة كبيرة من التحف والقطع الأثرية النادرة.

وادي الملوك والملكات

ضمن آثار البر الغربي إضافة إلى مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية النادرة، ومنها على سبيل المثال معبد الدير البحري، ووادي الملكات، ودير المدينة، ومعبد الرامسيوم، وتمثال ممنون.

سعر تذكرة دخول وادي الملوك 20 جنيها.

معبد حتشبسوت

سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

معبد هابو

سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

نهر النيل

أهم ما يميز الأقصر، سحر نيلها وطبيعته الخلابة الذي يحرص السياح على الاستمتاع به شتاء عبر رحلات المراكب الشراعية واللانشات من الأقصر إلى أسوان، لمشاهدة الحياة الريفية والجزر النيلية الساحرة.

جزيرة الموز

واحدة من أشهر الأماكن التي يقبل السائحون الأجانب والمصريون على زيارتها والتمتع بالجو الساحر على النيل.

أسوان

متحف النوبة

سعر تذكرة الدخول 20 جنيها بينما للطلبة 5 جنيهات فقط.

جزيرة الفنتين

سعر تذكرة الدخول 20 جنيها، يوجد معبد لها من عصر الأسرتين الأولى والثانية، ومعبد من عصر الأسرة السادسة ومعبد من عهد الملك "سنوسرت الأول" من عصر الدولة الوسطى، ومعبد من عهد الملكة "حتشبسوت" من عصر الدولة الحديثة، كما يوجد معبد "ساتت" الذي يرجع للعصر البطلمي، ومعابد "خنوم" من عصور الدولتين الوسطى والحديثة والبطلمي والروماني المبكر.

جزيرة النباتات

من أهم المزارات السياحية في مدينة أسوان، وأقدم الحدائق في العالم ده بالإضافة لاحتوائها على أشجار ونباتات نادرة، سعر التذكرة للمصريين 5 جنيهات.

معبد فيلة

للمصريين 10 جنيهات، للطلبة 5 جنيهات.

معبد أبوسمبل

للمصريين 10 جنيه، للطلبة 5 جنيهات، بينما في يوم التعامد للمصريين 35 جنيها، وللطلبة 15 جنيها.

الوصول

يمكنك الوصول للأقصر من خلال القطار الذي يأتي للمدينة من مختلف المحافظات، وتوجد محطة قطار الأقصر في قلب المدينة، ويبلغ سعر تذكرة الذهاب من القاهرة للأقصر 150 جنيها درجة ثانيةvip ، وبعد إنهاء رحلتك للأقصر يمكن الذهاب لأسوان عن طريق قطار سعر تذكرته 26 جنيها درجة ثانية أو 42 جنيها درجة أولى.

عروض الرحلات

- وفقا لإحدى شركات السياحة، "السفر طيران والإقامة 4 أيام 3 ليالي سوبر ديلوكس ٥ نجوم على أفخم المراكب العائمة نايل كروز (كورال سي ) مع ٣ وجبات بوفيه مفتوح، والسعر شامل أيضا المزارات السياحية والإرشاد السياحي والانتقالات بالأتوبيسات السياحية المكيفة، بسعر 3990 جنيه.

برنامج الرحلة

وادي الملوك

الدير البحري (حتشبسوت )

معبد الأقصر

معبد الكرنك

معبد كوم أمبو

معبد فيلة

السد العالي

- عرض خاص بالطيران 3550 جنيها، ( 11 ديسمبر 2020 )

4 أيام 3 ليالي مركب 5 نجوم ديلوكس بلو شادو ذهاب (القاهرة- أسوان ) قطار نوم وعودة طيران من (الأقصر-القاهرة ) 14 ديسمبر.

العرض شامل إقامه كاملة ومزارات وإرشاد سياحي واستقبال من المحطة والعودة، الأطفال مجانا إقامه في المركب.

عروض وسهرات فنية خلال الرحلة مساء - تي تيم عند الغروب علىة سطح المركب

برنامج أسوان: معبد فيلة - خزان أسوان- السد العالي - معبد كوم أمبو.

برنامج الأقصر: معبد ادفو بالكاريتة- معبد الأقصر - معبد الكرنك - وادي الملوك تمثالي ممنون - معبد حتشبسوت.

- رحلة (فنادق ثابتة) 4 ليالي فندق القصر سوفتيل الكرنك وفندق ـسوان سيتي ماكس السعر 2400 شامل الزيارات

السعر لا يشمل الانتقالات من وإلى القاهرة.

الوجبات بالفنادق إفطار فقط.

برنامج الرحلة

اليوم الأول

وصول إلى محطة الاقصر، التسكين بفندق سوفتيل الكرنك، زيارة معبد الأقصر والكرنك.

اليوم الثاني

إفطار بالفندق، زيارة معبد حتشبسوت ووادي الملوك وتمثال ممنون.

اليوم الثالث

إفطار ومغادرة من الأقصر إلى أسوان، وتسكين بفندق سيتي ماكس اسوان، وزيارة جزيرة النباتات.

اليوم الرابع

إفطار بالفندق، زيارة السد العالي ومعبد فيلة.

اليوم الخامس

إفطار، وجولة بمدينة اسوان، ومغادرة أسوان.

- عرض رحلة يوم 2020/12/4 بسعر 2200 للفرد

اسم المركب دي بوريفاج بالاس 2

أسوان –اليوم الأول

الاستقبال من محطة القطار، زيارة خزان أسوان ومعبد فيلة والسد العالي، التسكين ثم الغداء بوفيه مفتوح على الباخرة وجولة حرة بسوق أسوان والعودة إلى الباخرة للعشاء بوفيه مفتوح والمبيت بأسوان.

كوم امبو – ادفو –اليوم الثاني

الإفطار بوفيه مفتوح والإبحار إلى كوم امبو، وزيارة معبد سوبيك والإبحار إلى مدينة ادفو مع غداء أوبن بوفيه، هاي تي الساعة 5 عصرا على الصن دك اثناء الابحار وتناول وجبة العشاء بوفيه مفتوح وحفلة جلبية بارتي والمبيت بإدفو

اسنا- الأقصر – ادفو –اليوم الثالث

الإفطار أوبن بوفيه وزيارة معبد حورس بادفو بالحنطور والابحار إلى الأقصر وتناول وجبة الغداء اوبن بوفيه والاستمتاع بعبور هاويس اسنا والوصول إلى الأقصر.

زيارة البر الشرقي ( معبد الكرنك - معبد الاقصر)

تناول العشاء بوفيه مفتوح، وحفلة ترفيهية باند شرقي أو نوبي.

الأقصر –اليوم الرابع

تناول الافطار اوبن بوفيه وتسليم الكبائن وزيارة البر الغرب(وادي الملوك - معبد حتشبسوت - تمثال ممامون).