كورونا اليوم: مفاجأة في موعد انتهاء الوباء.. وابتكار لقاح جديد لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة في موعد انتهاء الوباء

متى سينتهي الوباء؟ إنه السؤال المعلق على كل شئ تقريبًا منذ أن استولى كوفيد-19 على العالم العام الماضي، حيث يمكن قياس الإجابة بالتطعيمات.

أنشأت "بلومبرج" Bloomberg أكبر قاعدة بيانات للقاحات كورونا المقدمة في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 119 مليون جرعة تم إعطاؤها للسكان، وفقا لموقع "timesofindia"، واقترح مسؤولوا العلوم الأمريكيون مثل أنتوني فاوتشي، أن الأمر سيستغرق 70٪ إلى 85٪ من تغطية السكان حتى تعود الأمور إلى طبيعتها ونستطيع القضاء على كورونا، ومع حدوث التطعيمات بسرعة أكبر، سيستغرق العالم بأكمله سبع سنوات بالوتيرة الحالية، حتى نتمكن من القضاء على فيروس كورونا.

تحذير من الإصابة بالفيروس مرتين

قال أطباء إن الأشخاص يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مرتين، وأنهم يمكن أن يعانوا من نوبتين منفصلتين تماما من المرض، وذلك في غضون 4 أشهر فقط.

ويأتي التحذير بعد ظهور أدلة على رجل أصيب بالفيروس مرتين خلال 4 أشهر، دون ظهور أعراض واختبارات سلبية متسلسلة للفيروس، وفق ما ذكر موقع " سكاي نيوز".

هل من الآمن تناول مسكنات الألم قبل أو بعد تلقي لقاح كورونا؟

في الوقت الذي بدأت فيه معظم دول العالم حملات تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا، تتزايد التساؤلات والاستفسارات في أذهان الكثيرين حول طبيعة عمل اللقاحات وتأثيرها على الصحة، والاحتياطات التي يجب اتخاذها بعد أخذ اللقاح، وهناك سؤال يتردد كثيرًا حول إمكانية تناول المسكنات قبل أو بعد تلقي لقاح كورونا.

ووفقًا للخبراء، من الأفضل تجنب المسكنات، إلا إذا كان تناولها بشكل روتيني بسبب حالة طبية، لكن الأدلة التي تدعم ذلك محدودة، فقد تتداخل بعض المسكنات مع الشئ ذاته، الذي يحاول اللقاح القيام به وهو توليد استجابة قوية لجهاز المناعة، بحسب ما ذكره موقع thehealthsite.

ابتكار لقاح جديد مضاد للفيروس التاجي المستجد لمن فوق الستين

أعلن فلاديمير تشولانوف، كبير خبراء الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، أنه إلى الآن كان الحديث يدور دائما عن لقاح "سبوتنيك V" الذي اجتاز جميع الاختبارات بنجاح.

ويشير في حديث لصحيفة "كمسمولسكايا برافدا"، إلى أنه في يوم 4 فبراير الجاري أصبح معلوما أن اختبارات اللقاح الروسي الثاني "EpiVacCorona" المضاد للفيروس التاجي المستجد، الذي ابتكره خبراء مركز "فيكتور" على متطوعين أعمارهم 60 سنة وأكثرها قد انتهت بنجاح، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".