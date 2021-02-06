أنابيلا هلال وهيفاء وهبي وأحلام باللون الأصفر.. من تألقت أكثر؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - إنها موجة صفراء ستجتاح خزائننا في هذا الأسبوع، الذي أطلت فيه ثلاث مؤثرات بهذا اللون القوي، الأمر الذي سينعكس حتماً على إقبال الصبايا على شراء أزياء صفراء، إليك بالتفصيل إطلالة كل من المقدمة أنابيلا هلال والنجمتين أحلام وهيفاء وهبي، فمن أحببتم اكثر؟



أطلت المقدمة الحسناء أنابيلا هلال في الحلقة الثامنة من برنامج the masked singer الذي يعرض على قناتَي MBC واللبنانية MTV بإطلالة ملكية صفراء مع قناع مميز صُمِّم خصيصاً لها، إليك كل التفاصيل عن إطلالتها المشرقة.

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اعتنت خبيرة المظهر جوني متى بطلتها فبدت أنيقة بفستان أصفر طويل مع فتحة جريئة من الأمام من تصميم إيلي صعب. وازدان بعقدة من القماش نفسه عند الخصر، وتهادت تنورته لتكشف عن قوامها الممشوق. وخبّأت وجهها بقناع من تصميم برنارد جبور، وهو الذي يتولى مهمته كمستشار في برنامج PROJECT RUNWAY ، كما انتعلت صندلاً ذهبياً وتألقت بأقراط دائرية Hoop earrings مرصعة بأحجار جسدت أشكال الزهور الملوَّنة من مجوهرات نصولي.

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والتقطت المصورة لين خنيصر صوراً رائعة لأنابيلا قبل بدء التصوير.

وتولت خبيرة التجميل مي قسيس مكياجها الناعم والمزين جورج مطر تسريح شعرها بطريقة طبيعية لكي لا تطغى على القناع المزخرف الذي تطل به انابيلا منذ بداية البرنامج في موسمه الأول.



أحلام الشمسي رائعة بالأصفر



ظهرت النجمة أحلام بفستان رائع أصفر منسدل عن الأكتاف من تصميم زهير مراد وتزينت بمجوهرات من الماس الأبيض والأصفر من تصميم دار نصولي التي ألبست انابيلا هلال أيضاً. أحلام تألقت بتسريحة ريترو بشعر أسود قصير متموج وبمكياج بارز للعيون. وقد هنأت هيفاء وهبي بدورها أحلام عبر الستوريز على إنستغرامها النجمة أحلام على إطلاق ألبومها الجديد.

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هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بمعطف trench أصفر

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حصدت النجمة هيفاء وهبي مئات تعليقات من المعجبين بإطلالتها العصرية الصفراء الأخيرة إذ ارتدت من تنسيق خبير المشاهير محمد كريّم، معطفاً واقياً من المطر مع حقيبة ظهر حمراء لامعة من ماركة أميركية شبابية supreme new york وانتعلت صندلاً أصفر رائعاً من بوتيغا فينيتا، وقد حمل المعطف توقيع دار vetements.

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