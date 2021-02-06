موضة البوت متناهي الطول من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - برزت صيحة البوت متناهي الطول الذي يتعدى الركبتين Over the knee boots، والذي يمنح المرأة إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة، وقد اعتمدت النجمات هذه الصيحة المميزة لتخطف الأنفاس في أحدث إطالاتهن.

شاهدي أجمل موديلات بوت من وحي النجمات.



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البوت متناهي الطول من وحي اطلالات النجمات

مايا دياب البوت في إطلالة مفعمة بالأنوثة



ظهرت سيرين عبد النور مؤخراً بالبوت متناهي الطول باللون الأسود، ونسقته مع فستان قصير بنقشة الزجزاج وبأكمام طويلة وتصميم ضيق يبرز أنوثة الجسم.

كذلك اعتمدت درة البوت متناهي الطول من الشمواه مع فستان أسود مزين بالشراشيب الذهبي، وهو بتصميم البليزر.

واختارت مايا دياب البوت الجلد الطويل باللون الأسود مع سترة وتنورة جلد وتوب أبيض في إطلالة مفعمة بالأنوثة.

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البوت متناهي الطول من عروض أزياء شتاء 2021

OSCAR DE LA RENTA



قدمت العديد من الماركات البوت متناهي الطول بتصاميم وتنسيقات جذابة.



يمكن تنسيق البوت الطويل جداً مع الفساتين القصيرة مثل إطلالات بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وأوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta.



كما يضيف البوت الطويل لمسة راقية مع الأطقم النسائية التي تتألف من السترة أو الكنزة والتنورة مثل إطلالات Khaite، Rejina Pyo، سان لوران Saint Laurent، وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.



أيضاً برز البوت متناهي الطول مع البليزر الطويل في عرض أزياء برونزا سكولر Proenza Schouler.



وأحببنا إطلالة عارضة توري بورش Tory Burch بالكنزة البيضاء والسروال والمعطف مع البوت البرغندي الطويل.

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