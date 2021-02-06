تنسيقات محجبات شتوية من سمر شاكر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - سمر شاكر، إعلامية ومدونة عراقية يتابعها على إنستغرام أكثر من مليون و٧٠٠ ألف شخص، حيث تنشر في حسابها عدة صور لتنسيقاتها للأزياء العصرية والمواكبة لخطوط الموضة في كل موسم، واليوم نرصد لمُحِبَّاتِها أبرز إطلالاتها في شتاء ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، فتألقن على غرارها.



البنطلونات الواسعة في الشتاء بأسلوب سمر شاكر

البنطال الواسع في الشتاء للمحجبات



اكتسح البنطال الواسع موضة شتاء ٢٠٢١ بشكل كبير، لذا تعتمده الكثيرات من المحجبات للحصول على مظهر محتشم وأنيق ومواكب لخطوط الموضة في الوقت ذاته، ومنهن سمر شاكر التي تأنقت ببنطال واسع وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف البليزر الطويل باللون الرمادي، وأكملت مظهرها بحجاب بدرجة فاتحة من الرمادي لمظهر ناعم وأنيق.

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اطلالة عملية بالبنطال الواسع

وأطلت في الخيار الثاني ببنطال أبيض واسع مع معطف الترنش الرمادي، وكسرت ألوان الإطلالة ببلوزة صوفية باللون البني، وأكملت إكسسوارات مظهرها بدرجات الإطلالة لمظهر مميز.

سمر شاكر بالبنطال الشتوي الواسع

أما في الإطلالة الثالثة فقد ظهرت ببنطال أبيض واسع مع بلوزة سماوية مصممة برقبة مرتفعة، وأكملت الإطلالة بمعطف شتوي طويل باللون الرمادي، وفي إطلالة مفعمة بالأنوثة تجملت سمر شاكر ببنطال أسود واسع وبلوزة بنفسجية مصممة برقبة مرتفعة مع معطف طويل باللون البنفسجي الداكن، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فاتحة اللون لأناقة عصرية.

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تنسيقات بنطال الجينز للمحجبات في الشتاء

تنسيق سمر شاكر لبنطال الجينز



بنطال الجينز من القطع التي لا تغيب عن خطوط الموضة مع اختلاف العصور وتغيُّر صيحات الموضة، ويتميز براحته وأناقته المناسبة لكل فتاة، لذا اعتمدته سمر شاكر بشكل كبير في هذا الشتاء؛ حيث نسقت بنطال الجينز الرمادي مع بلوزة صوفية رمادية ومعطف طويل رمادي، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء من الجلد البني لأناقة عصرية.

بنطال الجينز بتنسيق شتوي محتشم

أما في الإطلالة الثانية فقد ارتدَتْ بنطال الجينز الأزرق المصمم بفتحة جانبية للساق مع بلوزة صوفية سوداء ومعطف طويل أزرق، وأكملت ملحقات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض بشكل مميز، واختارت في مظهر مناسب للسفر بنطالًا واسعًا من الجينز الأزرق مع معطف الترنش البني لزي بسيط.

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إطلالات سمر شاكر بالتنورة في الشتاء

التنورة الشتوية للمحجبات من سمر شاكر



من القطع الأساسية التي يجب أن تُوجد في خزانتك التنانير الشتوية التي طالما كانت رمزًا للأنوثة والأناقة والحشمة، لذا تألقت سمر شاكر بتنورة بليسيه بنية مع قميص بني مُكمل بصديري من الصوف البني، وزينت مظهرها بحزام من الجلد البني ومعطف طويل بني.

تنسيق التنورة في الشتاء للمحجبات من سمر شاكر

ولخيار عملي أكثر نعومة أطلت بتنورة بليسيه بنفسجية مع قميص بدرجة فاتحة من اللون البنفسجي مع صديري بنفسجي، وأكملت جمال الإطلالة بإكسسوارات سوداء لأناقة فاخرة.

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