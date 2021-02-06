عبايات وجلابيات خليجية من مشاعل محمد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - تهتم البلوجر العمانية، مشاعل محمد، بمجال الموضة والأزياء والجمال بشكل كبير، ولأنها تلجأ إلى اختيار العبايات الخليجية والجلابيات بعناية مميزة تناسب التقاليد والهوية العربية وترمز لها، فقد رصدنا لكُنَّ بعض التصميمات من حسابها على إنستغرام، فلا تترددن في استيحاء بعض الأفكار منها.



تصميمات العبايات السوداء

عباية عملية باللون الاسود



للعبايات السوداء مكانة خاصة ومميزة لدى الكثيرات من النساء العربيات، وهي قطعة من الواجب توافرها بعدة موديلات في خزانة كل فتاة، لذا نسقت مشاعل محمد عباية سوداء مفتوحة للمناسبات مزينة بتطريزات لامعة في أحد الجوانب مع فستان أبيض منسدل، وأكملت مظهرها بمكياج زهري ناعم، وفي إطلالة عملية تأنقت بعباية سوداء مخططة طوليًّا بالأبيض مع حزام أسود محدِّد للخصر لأناقة يومية، وفي الإطلالة الثالثة اختارت عباية سوداء واسعة مزينة بتطريزات ذهبية في الأطراف، ولجأت من الناحية الجمالية للمكياج الناعم بدرجات اللونين البني والزهري.

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خيارات العبايات الملونة

عباية ملونة من مشاعل محمد



برع أشهر المصممين في ابتكار موديلات خلابة من العبايات الملونة لتتناسب مع الفتيات محبات المظهر المحتشم والأنيق، لذا أطلت مشاعل محمد بعباية بيضاء مطرزة بالفضي في المنتصف مع مكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر، وفي مظهر آخر ارتدَتْ عباية خضراء مطرزة بفصوص لامعة في الأسفل مع فستان أبيض، وأكملت مظهرها بمكياج مرتكز على اللونين البني والزهري، وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية بنية مطرزة بالفضي في الجانبين لأناقة عصرية.

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الجلابيات المطرزة من مشاعل محمد

جلابية تراثية من مشاعل محمد



الجلابيات الخليجية قطعة محبَّبة للكثيرات من النساء مُحِبَّات المحافظة على تراث بلدهن وتقاليدهن، لذا تألقت مشاعل محمد بجلابية مصممة بقماش أحمر مخطط بالأسود والذهبي في أحد الجانبين وقماش أسود مزين بالذهبي في الجانب الآخر، وتميَّز التصميم بقماش مطرز بأسلوب تراثي في الأطراف، وفي إطلالة مميزة اختارت جلابية بنية مطرزة بالزهور الذهبية مع حجاب فوشيا مزين بالذهبي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية مختلفة، وفي إطلالة أكثر نعومة ارتدَتْ جلابية باللون البيج مزينة بالذهبي والأخضر مع قماش من الدانتيل الأخضر في الأطراف، مع مكياج مرتكز على أحمرالشفاه الفوشيا.

تمكن الكثير من مصممي الأزياء الخليجية من جعلها تُجَارِي متطلبات العصر الحالي، مع عدم إغفال أهمية المحافظة على الاحتشام والوقار والموروث التقليدي؛ حيث بدأوا في تقديمها بأفكار مختلفة تتمتع بمقاييس الجمال، عبر دمج آخر الصيحات العالمية في هذا المجال مع المحافظة على الهدف من ارتدائها؛ كونها ترمز إلى الهوية والتقاليد الموروثة.

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