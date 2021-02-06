ماذا يحدث عند استخدام زيت بذور العنب على الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - يعد زيت بذور العنب العلاج الفعال لجميع مشاكل الشعر الشائعة، مثل التقصف والجفاف. لكن عموماً هو الخيار الأمثل للمرأة التي تحلم دائماً بشعر صحي ومغذًّ وناعم، نظراً الى احتوائه على حمض اللينوليك والأحماض الدهنية والفيتامين E، وهي مكونات تمد الشعر بالتغذية والترطيب اللازمين. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد زيت بذور العنب للشعر وطريقة استخدامه.



تحفيز نمو الشعر

تحفيز نمو الشعر



يعمل زيت بذور العنب على تحفيز وتسريع نمو الشعر، بفضل اشتماله على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية ألياف الشعر، وبالتالي تسريع نمو الشعر وجعله أكثر طولاً وقوةً.

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يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية



يحمي زيت الفيتامين E الشعر من الأضرار الناتجة من الأشعة فوق البنفسجية، ويمده بالتغذية الضرورية، ما يجعل مظهر الشعر لامعاً وصحياً على الدوام.

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يعالج جفاف فروة الرأس

يعالج جفاف فروة الرأس



إذا كنت تعانين من فروة رأس جافة، التي غالباً ما تتسبب في ظهور قشرة الرأس، فليس عليك إلا استخدام زيت بذور العنب، فهو زيت خفيف الوزن يتغلغل في فروة الرأس ليوفر لها الترطيب اللازم من دون أن يتركها دهنية. ضعي كمية كافية من زيت بذور العنب على فروة رأسك ووزعيها جيداً، واحرصي على تدليكها بأطراف أصابعك. اتركي الزيت لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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فوائد زيت بذور العنب الأخرى للشعر

فوائد زيت بذور العنب للشعر



- يعمل على تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه الطبيعي.

- يساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس.

- يساهم في معالجة المشاكل التي تعاني منها فروة الرأس، لا سيما البكتيريا والفطريات والالتهابات، مما يؤثر بطريقة إيجابية على مظهر الشعر وحيويته.

- يحتوي زيت بذور العنب على المكونات الضرورية لصحة الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الجاف، من بينها: حمض اللينوليك، المعادن، الفيتامينات، الأحماض الدهنية، مضادات الأكسدة، والأوميغا 3 و6.

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كيف تستخدمين زيت بذور العنب على شعرك؟

زيت بذور العنب لترطيب الشعر



للاستفادة من فوائد زيت بذور العنب على شعرك، اعمدي دائماً الى خلطه مع أحد الزيوت الطبيعية، خصوصاً زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت الأرغان. وكل ما عليك فعله، هو خلط كمية كافية من زيت بذور العنب مع أحد الزيوت الطبيعية المذكور آنفاً، ومن ثم تطبيق الخليط على فروة رأسك وشعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه مدة ساعة كاملة. من ثم اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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