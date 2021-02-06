أسرار السمراوات الجمالية من ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء، وترغبين في الحصول على وجه مشرق وبشرة متألقة وإطلالة جذابة في كل الأوقات، نرصد لك في هذا المقال أبرز أسرار السمراوات الجمالية على طريقة ميغان ماركل.



البرايمر

Laura Mercier Primer



إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، فليس ضرورياً استخدام كريم الأساس كل يوم، حيث تنصحك ميغان ماركل بالقيام بترطيب بشرتك أولاً، ومن ثم تطبيق البرايمر فقط، فهو يجعل بشرتك ندية ويمنح وجهك توهجاً طبيعياً. بإمكانك تجربة Laura Mercier Primer.

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الهايلايتر

Yves Saint Laurent’s Touche Éclat



لكل امرأة سمراء تطمح دائماً الى الحصول على نظرات مشرقة وعيون جذابة، رغم الشوائب التي تصيب محيط العين في أحيان كثيرة بسبب التعب والإجهاد والسهر والضغوطات، تقدم لك ميغان ماركل حيلة سهلة وبسيطة جداً، تكمن في تطبيق الهايلايتر عند زاوية العين الداخلية، الذي يضيء العين بطريقة طبيعية. جربي مثلاً Yves Saint Laurent’s Touche Éclat .

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مكياج العيون العاجي



يعد مكياج العيون الناعم المرتكز على اللون العاجي أحد أبرز أسرار جمال ميغان ماركل، فهو يبرز العين بطريقة ناعمة وجذابة بعيداً عن المبالغة، مع تحديد العين بخط رفيع من الأيلاينر.

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البلاش الوردي

Honest Beauty Creme Blush



في أوقات كثيرة، تستغني ميغان ماركل عن خبراء المكياج وتضع مكياجها بنفسها، فهي تعرف تماماً أن البلاش الوردي على عظمتي الخدين يمنحها بشرة مشرقة بنغمات وردية مضيئة. بإمكانك تجربة Honest Beauty Creme Blush.

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تمارين الوجه



تمارين الوجه هي أبرز أسرار جمال ميغان ماركل، وقد أكدت ذلك في أكثر من مقابلة في وقت سابق، حيث تستعين بأبرز اختصاصيي الجمال الذين يقومون بتمارين خاصة تجعل ملامح الوجه منحوتة ومشدودة، وتساعد في إبراز عظمتي الخدين بشكل طبيعي.

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زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي



تعتبر ميغان ماركل زيت شجرة الشاي أفضل علاج لمشاكل كثيرة تصيب البشرة، مثل الالتهاب والاحمرار، حيث يعمل على تهدئة البشرة بشكل فوري، وهو علاج طبيعي بسيط وفعال جداً. جربي على سبيل المثال the body shop tea tree oil.

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مرطب الشفاه Sugar Lip Treatment SPF 15

Sugar Lip Balm Sunscreen SPF 15



دائماً ما تحتفظ ميغان ماركل في حقيبتها بمرطب الشفاه Sugar Lip Treatment SPF 15، فهي تقول أنها جربت كل أنواع الشفاه، لكن هذا البلسم هو المفضل لديها، كونه يمنحها شفاهاً ناعمة وقابلة دائماً لتطبيق أحمر الشفاه من دون أي تشققات أو عيوب.

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