أفضل بلسم للشعر..ستعجبك النتائج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 06:29 مساءً - يُعتبر بلسم الشعر، من المستحضرات الهامة والمُفيدة لتمليس الشعر والتخلّص من تشابكه، بخاصّة للشعر المجعّد والجاف. وعلى الرغم من توافر العديد من أنواع بلسم الشعر في الأسواق، لكن ليس هنالك أفضل من المواد الطبيعية الآمنة والفعّالة في علاج مشكلة تشابك الشعر بعيدًا عمّا قد تُسبّبه المنتجات الكيميائية من أضرار مختلفة للشعر.



أفضل بلسم للشعر بمكونات طبيعية

طريقة تحضير بلسم الشعر في المنزل بمكونات طبيعية

إليك، كيفية تحضير أفضل بلسم للشعر بمكونات طبيعية وآمنة وفعَّالة، وطرق استخدامه للحصول على شعر ناعم كالحرير.



بلسم الموز وعصير البرتقال

الموز والعسل لتنعيم الشعر

يُساعد الموز في تنعيم وتمليس الشعر المجعّد والخشن بشكل طبيعي، ويُساهم عصير البرتقال في منع تساقط الشعر ويحافظ عليه؛ لغناه بالفيتامينات والأملاح المعدنية.



المُكوِّنات:

موزة واحدة مهروسة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي المُكوِّنات في وعاء وحرّكيها جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، وزّعي المزيج على الشعر من جذوره حتى أطرافه، وبعدها اغسلي شعركِ جيدًا بالماء.

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بلسم الأفوكادو والعسل

يُفيد هذا البلسم في ترطيب الشعر ومنع تشابكه

يُعالج الأفوكادو الشعر المتضرّر والجاف؛ لإحتوائه على الدهون الصحية، والفيتامينات، والبروتينات التي تساعد في ترطيب الشعر، وتحفّز نموّه. كما انّه يُساعد في تهدئة الشعر المجعّد. أما العسل فيعمل على تحسين صحة بصيلات الشعر. وبالتالي تطويله طبيعيًا، وترطيب فروة الرأس، مما يمنع من تساقط الشعر.



المُكوِّنات

ثمرة واحدة من الأفوكادو المهروسة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ربع كأس من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي المُكوِّنات في الخلاط الكهربائي كي تحصلي على خليط متجانس. ثمّ وزّعي الخليط على الشعر من جذوره حتى أطرافه، وبعدها اغسلي شعركِ جيدًا بالماء.

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بلسم حليب جوز الهند

يُساعد هذا البلسم الطبيعي في فك تشابك الشعر وعلاج مشكلات فروة الرأس

يُساهم حليب جوز الهند الطازج في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما ويُزيل الأوساخ العالقة في فروة الرأس ويُحافظ على الشعر رطبًا.



المُكوِّنات:

4 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

كبسولة فيتامين E.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.

طريقة التحضير والإستخدام:

توضع المكوّنات في وعاءٍ وتخلط جيّدًا، ثم يوضع الخليط على فروة الرّأس، ويغطّى بقبّعةٍ بلاستيكيّةٍ، ويترك لمدّة 15 دقيقةٍ، ثمَّ يغسل بالماء البارد أو الفاتر.

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فوائد بلسم الشعر

يمتاز بلسم الشعر بفوائد جمّة

يُعالج مشاكل الشعر مثل الجفاف والخشونة.

يُساهم في ترطيب الشعر المصبوغ، وبالتالي الوقاية من الجفاف والتقصّف.

يحمي من الأضرار المناخيه السيئة؛ لأنه يكوّن طبقة رقيقة تحيط بالطبقة القشرية للشعر ما يزيد من حمايته.

يُساعد في فرد الشعر وفك العقد منه، لا سيما الشعر المجعّد.

يمنح الشعراللمعان والحيوية والمظهر الصحّي.

يُساهم في على ترطيب وتنعيم الشعر ووقايته من الجفاف والتقصّف.

يُساعد في التخلّص من جفاف الشعر، بخاصّة في فصل الشتاء، وزيادة لمعان وكثافة الشعر.



الطرق الصحيحة لاستخدام بلسم الشعر

غسل الشعر بالماء والشامبو لإزالة الأوساخ والأتربة العالقة عليه.

تجفيف الشعر جيدًا بالمنشفة للتخلّص من الماء الزائد عنه.

وضع كميةٍ قليلةٍ من البلسم على اليد، ثمّ فردها جيدًا على الشعر وفركها، وبعدها وضعه على أطراف الشعر.

ترك البلسم على الشعر مدّة دقيقتين على الأقل، مع الحرص على عدم تمشيطه.

غسل الشعر بالماء لإزالة آثار البلسم عنه.

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نصائح عند إستخدام بلسم الشعر

طرق استخدام بلسم الشعر

من الأفضل إبقاء بلسم الشعر بعيدًا عن فروة الرأس، وألا يتجاوز النصف الأخير من الشعر.

يُفضل تمشيط الشعر بفرشاة عريضة بعد استخدامه، ما يساعد على ترطيبه وتنعيمه.

استخدام البلسم مرّة واحدة أسبوعيًا؛ تفاديًا لأي ضرر في فروة الرأس.

إذا كانت فروة الرأس دُهنية، لا تستخدمي البلسم قدر الإمكان، وذلك حتى لا تُفرز الفروة مزيدًا من الزيوت.

الشعر الناعم والدهني ليسا بحاجة إلى البلسم، وإن تم استعماله فيُستعمل بكميات معتدلة.

لا بُد من وضع بلسم للشعر المصبوغ، وذلك على الجذورٍ والأطراف، إذ الصبغة مع مرور الوقت تُشكل طبقة على فروة الرأس وتسد مساماتها، وبالتالي يؤدي إلى تصلبها.

إذا كان شعركِ ناعمًا ويتمتع بالصحّة فلا تستخدمي البلسم نهائيًا، أمّا إذا كانت تواجهُكِ صعوبة فى تسريحه، استخدمي على خصلات الشعر دون فروة الرأس، بلسمًا مرطبًا خفيفًا وغير كريمي.

في حال كان الشعر تالفًا أو مُتقصّفًا، فليس لكِ خيار إلا استخدام بلسم غنيّ بمواد الترطيب الفعّالّة بشكلٍ دائم؛ كأن يكون بتركيبة كريميّة لضمان نتيجة مثاليّة.

إذا كان شعرُكِ لونه باهت، استعملي بلسمًا غنيًا بالأحماض التي تعمل على إعادة بريق الشعرورونقه.

اتركي البلسم على شعرك مدّة دقيقتين تقريبًا دون تسريحه.

اغسلي شعرك بالماء البارد، ثمّ قومي بتجفيفه بِلُطف.

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