لقاء وعبد المنصف عن ذكريات أول مقابلة: «حلو وحنين.. وخططت عشان أتجوزها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مكنتش بفهم في الكرة وشايفة ناس غريبة بيضيعوا وقتهم وبتجري ورا حاجة مدورة، مع إنهم ممكن يعملوا حاجة مفيدة، ولكن عبد المنصف كسر القاعدة، ومكنتش أعرفه وقتها، كان قاعد وسط ناس بتلعب كورة أنا عارفاهم.. حسام وإبراهيم حسن»، هكذا تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن بداية علاقتها بزوجها حارس المرمى، محمد عبد المنصف، الذي يحتفل اليوم 6 فبراير بعيد ميلاده، خلال لقائهما في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وتابعت خلال اللقاء: «بما إني كنت بره مصر، وكنت قاعدة مع صديق مخرج، ومكنتش أعرف غير حسام، وبصيت لقيت واحد قاعد على الكرسي ولابس كاب وبعيون حلوين قمر كدة».

«مسبل وحلو وحنين».. هكذا وصفت الفنانة لقاء الخميسي الحديث زوجها، قائلةً: «سألت اللي كان معايا بقوله مين القمر الحلو ده، قالي ده حارس مرمى في الزمالك».

والتقط حارس المرمى، أطراف الحديث، قائلًا: «كان المخرج ده صديق مشترك بيننا، ولما عدت عملت نفسي مش واخد بالي منها، وكلمته بعدها بقوله هي لقاء دي اللي كانت في عسكر في المعسكر، قالي آه، قولتله هكلمك بعدين، علشان مناخدش عين، كلمته وحصل تظبيط علشان أشوفها تاني».

عبدالمنصف عن زواجه من لقاء الخميسي: كانت خطة ونجحت

يتابع عبد المنصف قائلًا: «قولتله خلينا نكون عندك في نفس اليوم، علشان نتقابل ونتكلم، ولما تلاقينا كويسين اعمل نفسك جالك تليفون وتقوم».

من لقاء تلفزيوني لمباراة تنس

وتابعت لقاء الخميسي، خلال اللقاء: «لقيت المخرج بيقولي بعد ما خلصنا اللقاء، عندي مشوار مهم 10 دقايق بس وراجع، وسابنا لوحدنا، وعبد المنصف بدأ يسألني عني وعن هواياتي ويفتح مواضيع، وقولتله إني بلعب تنس، واتفقنا على ميعاد نلعب كام ماتش تنس، وبدأ يتعرف على أهلي وكان معاه حسن وإبراهيم حسن، كانوا جزء من الخطة».