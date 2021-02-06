زوج درة يظهر برفقة أطفاله.. والأخيرة تنشر صورة مع كلبها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، زوج الفنانة درة التونسية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة له رفقة أطفاله الصغار من زوجته الأولى خلال تنزهما بمنطقة الأهرامات، وأرفق زوج مع الصورة تعليقه، قائلًا: «عندما تكون الأوقات صعبة، وعندما ينقلب أصدقاؤك ضدك ويبدو أن حظك يفشل، فاعلم أنني سأظل دائمًا مجرد مكالمة هاتفية، أحبك يا أطفال».

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع صورة المهندس هاني سعد، التي حصدت الآلاف تسجيلات الإعجاب.

وعلى الجانب الآخر، شاركت الفنانة درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها رفقة كلبها، معلقة: «شيكولاتة بالحليب»، وذلك عقب ساعة من نشر صورة زوجها وأولاده.

وتعد تلك الصورة واحدة من صور جلسة تصويرها الأخيرة التي شاركت بها مساء أمس.

زواج درة وهاني سعد

وكانت الفنانة التونسية درة احتفلت بزواجها من المهندس هاني سعد، في نوفمبر الماضي، في حفل زفاف كبير في الجونة، بحضور رموز الفن، وتعرضت حينها لهجوم حاد، من التونسيات، لاعتقادهم إنها الزوجة الثانية، بما يخالف التقاليد التونسية.

ودونت النائبة التونسية السابقة فاطمة المسدي، عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «يا من هواها أذلها وأذلني.. إلى السيدة درة زروق.. سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة.. يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك، لأنه زواج أذل المرأة التونسية».

وعلى الفور نفت الفنانة درة الأمر، مؤكدة أنها الزوجة الوحيدة هاني سعد، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة «موزاييك» التونسية، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاه النائبة: «معملتش حاجة مخالفة القانون.. ولا عملت حاجة حرام».