احذر هذه العادة.. ما هي أسباب فرك عينيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نعلم جميعًا أن فرك أعيننا يمكن أن يسبب التجاعيد، والعيون الحمراء المخيفة، وأكثر من ذلك - ولكن يمكن أن يكون شعورًا جيدًا، خاصة عندما تشعر بالحكة في عينيك.

من التحولات الموسمية إلى مصادر التهيج الأخرى، يمكن أن تعرقل حكة العيون يومًا مثاليًا، من الأفضل معرفة سبب مشكلتك أولاً قبل البدء بأي نوع من الحلول، وفقا لموقع " thelist".

ربما يكون أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لحكة العين يأتي من أكثر العناصر التي لا يمكن السيطرة عليها – الطقس، يشير موقع Healthline إلى أن الحساسية الموسمية تؤثر على ما بين 10 إلى 30 بالمائة من السكان كل عام، عندما تصاحب حكة وجفاف العين أعراض الحساسية التقليدية الأخرى مثل العطس وسيلان الأنف، فمن المحتمل أن تشكر رد فعل جسمك على الهيستامين على إزعاج عينك.

يتسبب الهيستامين في حدوث التهاب يمكن أن يؤثر بدوره على عينيك، لمواجهة هذه المشكلة، اختر دواءًا مضادًا للهستامين بدون وصفة طبية.

سبب شائع آخر لتهيج العين هو النظر إلى شاشاتنا لفترة طويلة.

يوضح موقع Healthline أنه في أي وقت تركز عينيك بشكل مفرط على نقطة معينة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين.

القراءة في الإضاءة الخافتة، أو التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، أو مجرد إبقاء عينيك مفتوحتين عندما يريدون حقًا الإغلاق، يمكن أن يسبب هذه المشكلة.

وفقًا لـ Healthline ، من أجل رعاية صحة عينك بشكل أفضل، خصص وقتًا للاستراحة وأغلق عينيك كلما أمكن ذلك.

إذا كنت تلاحظ أعراضًا أكثر من مجرد شعور بعدم الراحة ، فقد حان الوقت لرؤية طبيب عيون

في حين أن الكثيرين قلقون من أن عدم ارتياحهم قد يكون عدوى، فإن أعراض هذه المشكلة لا لبس فيها.

على سبيل المثال، تلاحظ المؤسسة الطبية كليفلاند، أن العدوى لها أعراض أكثر بكثير من الحساسية، الإفرازات أو المخاط، والشعور بالحساسية تجاه الضوء، والإحساس الخشن داخل الجفن، والمزيد يمكن أن يشير إلى مشكلة أكبر.

عندما تلاحظ أعراضًا أكثر من مجرد إزعاج بسيط، فقد حان الوقت للتوجه إلى طبيب العيون.

لتقليل خطر إصابتك بعدوى، اغسل يديك كثيرًا ونظف أو استبدل المكياج، نظرًا لأن البكتيريا والفطريات يمكن أن تعيش على الأشياء، فمن المهم أن تكون حذرًا فيما تضعه بالقرب من عينيك.

بالإضافة إلى المشكلات الأكبر مثل العدوى، يمكن أن تنبع حكة العين من التجارب اليومية - مثل ارتداء العدسات اللاصقة، عندما تكون في مكانها لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف والتهيج، كما يوضح Healthline، لذلك من المهم استبدالها وتنظيفها بانتظام، خلاف ذلك، قد يكون السبب في تهيج البيئة المختلفة مثل الغبار أو الدخان، يمكن أن تكون ممارسة النظافة الجيدة والحفاظ على قطرات العين في متناول اليد مفيدًا.