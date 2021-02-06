متى ستنتهي جائحة كورونا؟.. اللقاحات تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

متى سينتهي الوباء؟ إنه السؤال المعلق على كل شيء تقريبًا منذ أن استولى كوفيد-19 على العالم العام الماضي، حيث يمكن قياس الإجابة بالتطعيمات.

أنشأت "بلومبرج" Bloomberg أكبر قاعدة بيانات للقاحات كورونا المقدمة في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 119 مليون جرعة تم إعطاؤها للسكان، وفقا لموقع "timesofindia".

واقترح مسؤولو العلوم الأمريكيون مثل أنتوني فاوتشي، أن الأمر سيستغرق 70٪ إلى 85٪ من تغطية السكان حتى تعود الأمور إلى طبيعتها ونستطيع القضاء على كورونا.

ويُظهر تطبيق Vaccine Tracker من مؤسسة بلومبرج Bloomberg أن بعض البلدان تحقق تقدمًا أسرع بكثير من غيرها، باستخدام تغطية 75٪ بلقاح من جرعتين كهدف لمحاربة الفيروس التاجي.

على سبيل المثال، القدس المحتلة، الدولة التي لديها أعلى معدل تطعيم في العالم، تتجه نحو تغطية 75٪ في شهرين فقط، ستصل الولايات المتحدة إلى هذا الرقم في الوقت المناسب في 2022، لكن مع حدوث التطعيمات بسرعة أكبر في الدول الغربية الأكثر ثراءً من بقية العالم، سيستغرق العالم بأكمله سبع سنوات بالوتيرة الحالية، حتى نتمكن من القضاء على فيروس كورونا.

توفر حاسبة بلومبيرج لمحة سريعة عن الوقت، وهي مصممة لوضع معدلات التطعيم اليوم في منظورها الصحيح، باستخدام أحدث متوسط متجدد للتطعيمات، مما يعني أنه مع تزايد أعداد التطعيمات، سينخفض الوقت اللازم لمحاربة كورونا بنسبة 75٪.

ستكون الحسابات متقلبة، خاصة في الأيام الأولى من طرح اللقاح، ويمكن أن تتشوه الأرقام بسبب الاضطرابات المؤقتة، على سبيل المثال، تم تأجيل الموعد المستهدف لنيويورك لفترة وجيزة إلى 17 شهرًا هذا الأسبوع بعد أن منعت عاصفة ثلجية شتوية البعض من الحصول على التطعيم (عاد الآن إلى 13 شهرًا)، وبالمثل، انخفض معدل التطعيم في كندا بمقدار النصف في الأسابيع الأخيرة عقب ورود تقارير عن تأخر شحنات اللقاح.

بناءً على أحدث معدل للتلقيح في كندا، سيستغرق الأمر أكثر من 10 سنوات للوصول إلى تغطية 75٪، قد يكون هذا بمثابة جرس إنذار للسياسيين والمسؤولين الصحيين الكنديين، لكن هذا لا يعني أن البلاد محكوم عليها بعقد من التباعد الاجتماعي، كندا لديها عقود لشراء جرعات لقاح للفرد أكثر من أي دولة أخرى، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التطعيم.

من المرجح أن تتسارع الوتيرة أكثر مع توفر المزيد من اللقاحات، بدأت للتو بعض أكبر مراكز تصنيع اللقاحات في العالم في الهند والمكسيك للتو، تعاقدت الدول على أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاح من خلال أكثر من 100 اتفاقية تتبعها بلومبرج، حتى أن ثلث الدول فقط بدأت حملات التطعيم الخاصة بها.

الوصول إلى مناعة القطيع

تحمي التطعيمات من Covid-19 في غضون أسابيع قليلة من الحصول على اللقاحات، ولكن إذا تم تطعيم عدد قليل من الناس في المجتمع، فيكن للفيروس أن يستمر في الانتشار دون رادع.

مع حصول المزيد من الناس على اللقاح، تبدأ مجموعات من الناس في بناء دفاع جماعي ضد الفيروس بحيث تحترق شرارات العدوى المعزولة بدلاً من الانتشار إلى تفشي، يُعرف هذا المفهوم باسم مناعة القطيع.

في المجتمع العلمي، هناك مصطلحات متضاربة حول موعد تحقيق مناعة القطيع، هل عندما يتم حماية عدد كافٍ من الأشخاص يبدأ في التأثير بشكل ملموس على سرعة الانتقال؟ يمكن أن يبدأ ذلك قبل أن يتم تطعيم 75٪ من الأشخاص بشكل كامل، يعرّفها آخرون على أنها النقطة التي لا يمكن فيها استمرار تفشي المرض، على سبيل المثال، حتى إذا كانت هناك مجموعة من حالات الحصبة في مجتمع غير محصن، فإن مناعة القطيع تمنعها من الانتشار عبر البلد.

كيف ندير الأرقام

تتطلب اللقاحات المتاحة اليوم جرعتين للتحصين الكامل، تعتمد حساباتنا للتغطية على جرعتين لكل شخص من السكان، ولكنها لا تميز بين الجرعات الأولى أو الجرعات الثانية، يمكن أن تؤدي هذه الأعطال إلى تشويه معدلات التطعيم اليومية وهي غير متوفرة في أكثر من 20٪ من البلدان التي نتتبعها.

أظهر لقاح جديد من شركة Johnson & Johnson مؤخرًا نتائج إيجابية باستخدام جرعة واحدة في تجربة سريرية كبيرة، في حالة الموافقة، سنقوم بتعديل عدد الجرعات المطلوبة بما يتناسب مع حصتها في السوق في كل بلد.

لم يتم التصريح باستخدام اللقاحات للأطفال - هذه الدراسات جارية حاليًا، تتضمن الآلة الحاسبة الخاصة بنا، مثل الفيروس، الأطفال في السكان الذين يحتاجون إلى الحماية.

مقياس واحد لا تضعه حاسبة بلومبرج في الحسبان هو أي مستوى من المناعة الطبيعية قد تنجم عن التعافي من كوفيد -19، من الممكن أن تتطلب الأماكن الأكثر تضرراً مستوى أقل من التطعيم لمنع انتقال المرض على نطاق واسع، على الرغم من وجود دليل على أن الأشخاص الذين يتعافون من المرض يحتفظون بمستوى معين من الدفاعات الطبيعية، إلا أنه من غير الواضح مقدار الحماية المقدمة أو المدة التي قد تستغرقها، لا يزال يوصى باللقاح للأشخاص الذين تعافوا من المرض.