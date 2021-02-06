في يوم مناهضته.. طبيبة: «كل اللي شغالين بالأعمال المنافية للأداب عاملين ختان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت رندا فخر الدين، دكتور النساء والتوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، إن الختان ليس له علاقة بعفة الإناث، مؤكدة أنه سلوك إجرامي.

وأكدت الدكتورة رندا فخر الدين، أن الغريزة أساسها المخ، وليس أي جزء آخر في جسد المرأة حتى يتم استئصاله من الأساس، قائلة: «المخ هو اللي بيتأثر ويتفاعل، وبيدي إشارات للجزء المسؤول، وده اللي بيفرقنا عن الحيوانات، ومش حاجة غيره».

وعن ربط عملية الختان، بعفة الفتيات، قالت الدكتورة رندا فخر الدين، خلال حديثها ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc: «كل اللي شغالين في الأعمال المنافية للأداب عاملين ختان».

ويحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لمناهضة الختان، ورفض تشوية الأعضاء التناسلية، برعاية اليونسيف، في 6 فبراير من كل عام.

وجاءت الفكرة من ستيلا أوباسانجو، في مؤتمر اللجنة الإفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية في صحة المرأة، وذلك في مايو 2005.

الإفتاء: الختان حرام شرعًا

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت في منشور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ختان الإناث من قبيل العادات، وليس من قبيل الشعائر، مؤكدة أن ختان الذكور هو من قبيل الشعائر باتفاق عليه، فقال العلامة ابن المنذر: «ليس في الختان -أي للإناث- خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع».

واستطردت دار الإفتاء أنه: «بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارَة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا».