عمرو وهبة ينتقد ليلى أحمد زاهر: عادية.. وهشام جمال يتغزل بها: جميلة جدا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج «معكم»، بأناقة الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال مسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي حصد صدى كبيرا داخل البيوت المصرية، وتصدرت مشاهده مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق به الجميع وبخاصة الأطفال، حيث ظهرت بشخصية سارة، زوجة يوسف والذي يقوم بدوره الفنان هشام جمال.

وقالت منى الشاذلي في تعليقها، «ليلى زاهر عملت إطلالات حلوة في المسلسل، أول مرة تبقى في صدارة الأفيش والمسلسل، بشكر هشام جمال إنه حطك في المكان ده».

وتدخل الفنان عمرو وهبة في سياق الحديث، معلقًا على إطلالات ليلى زاهر، قائلًا: «لا دي عادية بالنسبالي، لتقاطعه منى قائلةً ده إنسان آلي وبيتكلم».

وتابعت الفنانة ليلى زاهر، خلال اللقاء بالحديث عن شخصيتها في المسلسل، قائلةً: «الورق كان حلو جدًا وبقعد أضحك وأنا بقراه، وكلهم بيحبوني ماعدا عمرو مش عارفة ليه».

هشام جمال يتغزل في ليلى أحمد زاهر: جميلة وعندها كاريزما

وتغزل الفنان هشام جمال، بها، قائلًا: «ليلى جميلة وإحنا كان عندنا حيرة في الدور بتاع سارة، مين هتليق في الدور أكتر وخاصة تنفع لاتنين صغيرين ولسه في بداية الجواز، وتكون ممثلة شاطرة وعندها كاريزما وبتغني، وهي شخصيتها جميلة ومعندهاش أي مشاكل في حاجة، من عيلة ومتربية».

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يثيران الجدل حول ارتباطهما

وتقدم ليلى أحمد زاهر، شخصية سارة، في مسلسل «في بيتنا روبوت»، والتي تظهر زوجة يوسف، والذي يقوم به الفنان هشام جمال، وكان تردد بعض الشائعات على منصات السوشيال ميديا، تفيد بارتباطهما عاطفيًا ببعضهم البعض، خاصةً بعد مشاركتها العديد من الصور التي تجمع بينهم عبر حساباتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ تشارك متابعيها بكل جديد لديها وواحدة من أكثر الفنانات المستخدمات له بشكل يومي.