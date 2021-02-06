مبتتعلمش.. القديم وصفها «بالتخينة وخد فلوسها» فأحبت البريطانية مصريا آخر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فترات طويلة عاشتها البريطانية جوانا جيرلنج، صاحبة الـ45 عام، مع زوجها المصري السابق حسن 24 عامًا، الذي كان يعمل بتصميم لعب الأطفال، حيث تصادفت به خلال عطلتها مع زوجها الأول بمصر، ليتبادلا الإعجاب وتنفصل عن زوجها من أجل النادل المصري، الذي استولى على أموالها ووصفها بالـ«تخينة» وانفصل عنها، لتقرر البريطانية التي لم تعالج جراحها من صدمتها، الارتباط برجل مصري آخر يصغرها في العُمر.

فبحسب ما ذكرته السيدة البريطانية، لصحيفة الديلي ميل، فإن الأمر بدأ من 2001، عندما كانت مع زوجها جون في شرم الشيخ، إلا أنها وقعت في حُب «حسام» الذي تركت بلادها من أجله في 2018 والزواج منه في مصر قبل أن يخدعها.

قائلة: «لقد وقعت في غرام الفتى الوسيم، بل تسللت بعيدًا عن زوجي للزواج منه، لكن بعدما إرسلت له في المرة الأخيرة 400 جنيه إسترليني لدفع ثمن الطعام والفواتير، وتوجهت إلى الغردقة لأكون معه، طلب منها المغادرة ثم أنهى علاقتهما برسالة نصية، تضمنت الآتي: «أنت عجوز جدًا وسمينة، سأتزوج امرأة مصرية».

وعلى الرغم من حالة اليأس والألم التي عاشتها، إلا أنها لم تصمت ووقعت في حب رجل مصري آخر، يصغرها في العمر.

وتؤكد البريطانية لـ الديلي ميل: «لم أكن أعرف ما إذا كان بإمكاني الوثوق بشخص آخر مرة أخرى، لكن حسام هو حب حياتي، أعلم أن مشاعره بالنسبة لي حقيقية، ولم يطلب نقود مطلقًا، فهو أيضًا صاحب متجر دعاني لديه وقدم لي أكواب من الشاي العشبي، وقد نجح في ذلك».

متابعة: «لا أستطيع أن أفهم ما هو عليه، لكن هناك شيئًا ما عنه، يجعلني أشعر بالراحة، ومنذ اللحظة التي التقينا فيها، بدا الأمر كما لو كنا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة».

واستطردت السيدة: «ذهب معي ومارسنا سويًا العلاقة الحميمة، وأراد حسام الزواج لكنني تعرضت للأذى مرة واحدة من قبل الشاب حسن، لذلك كنت حذرة ولكن كلما تعرفت عليه أكثر كلما وثقت به لم يطلب مني فلسًا واحدًا».