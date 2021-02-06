حقق أمنية طفلة دون ذراعين وكون فريقا لذوي القدرات الخاصة.. لقطات إنسانية لهشام جمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم صغر سنه ومشواره الفني، الذي بدأه بعمر الـ16 عامًا، في عام 2008، بالإنتاج الموسيقي، عقب تأسيسه شركة «روزناما ريكوردز»، إلا أن هشام جمال، أصبح أصغر منتج موسيقي على مستوى العالم، وأحرز العديد من النجاحات الساحقة، على الصعيد الموسيقي والتليفزيوني، وكان آخرهم مسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي يقدمه برفقه الفنانة ليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، التي تقدم شخصية الروبوت «زومبا»، والفنان عمرو وهبة، الذي يقدم شخصية الروبوت «لذيذ»، والذي لقى صدى كبيرا من الجماهير.

على الصعيد الإنساني تردد اسم الفنان هشام جمال، حينما لبى أمنية طفلة، تدعى رحمة، ولدت دون ذراعين، تمنت لقاءه والغناء معه، خلال لقائها في برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي، والتي غنت إحدى أغنياته، وقالت خلال البرنامج، «كنت عايزة أغني مع أونكل هشام جمال»، وبادر الليثي بالرد عليها بالموافقة، قائلًا: «هخليكي تغني معاه».

وبعد نجاح الحلقة الأولى، فاجأ عمرو الليثي الطفلة رحمة، بالتسجيل معها مجددًا، وهناك كان قد أعد لها مفاجأة بتلبية هشام جمال، طلبها، إذ اصطحبها خارج الاستديو، «كان عامل باند جديدة فكرتها حلوة، وأنا صحابي من ذوي القدرات الخاصة نقدر نعمل أي حاجة».

هشام جمال يحقق أمنية طفلة من ذوي القدرات الخاصة

استطاع هشام جمال، بإدخال الفرح والسرور على قلب الطفلة، وظهرا على الهواء مباشرة برفقة بعضهم البعض، والذي قال لها، «أنا شوفت الحلقة وقولت لازم أجيلك مخصوص، وإيه أكتر حاجة بتحبي تغنيهالي».

وغنى الفنان بصحبة الطفلة رحمة، دويتو أغنية الفنانة دنيا سمير غانم، «نفسي أكون مشهورة بجنون»، من تتر مسلسل «لهفة»، «مبسوط إني شوفتك وفخور بيكي، وعايز اتفق معاكي إنك تحضري معانا الحفلة الجديدة وتتعرفي على الباند الجديد، وتغني معانا من أول اليوم للخروج على الاستيدج».

هشام جمال أول من كون فريق كورال غنائي لذوي القدرات الخاصة

وكان أسس الفنان هشام جمال، أول فريق غنائي محترف من ذوي القدرات الخاصة في الوطن العربي، باسم wanders، والذي تبناها بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل، وندى شريف وعبدالرحمن عادل معه في الأوبريت الغنائي بطل الحكاية.